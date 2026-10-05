5 octombrie 2026 | Nicușor Dan convoacă partidele parlamentare la consultări pentru desemnarea unui nou premier: Președintele va face a patra nominalizare de la începutul crizei politice

Nicușor Dan convoacă partidele parlamentare la consultări pentru desemnarea unui nou premier: Președintele va face a patra nominalizare de la începutul crizei politice

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat pentru luni, 5 octombrie 2026, la Palatul Cotroceni, o nouă rundă de consultări cu liderii partidelor și formațiunilor parlamentare, în vederea desemnării unui nou prim-ministru. Discuțiile sunt programate în intervalul 14:00–19:00, iar la finalul acestora șeful statului urmează să anunțe o nouă propunere pentru conducerea Guvernului.

Potrivit programului transmis de Administrația Prezidențială, consultările vor începe la ora 14:00, cu reprezentanții Partidului Social Democrat (PSD), urmați de cei ai Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), la 14:30, și ai Partidului Național Liberal (PNL), la ora 15:00.

La ora 15:30 sunt așteptați reprezentanții Uniunii Salvați România (USR), iar la 16:00 cei ai Uniunii Democrate Maghiare din România (UDMR). Programul continuă cu Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, la 16:30, Partidul S.O.S. România, la 17:00, și Partidul Oamenilor Tineri (POT), la 17:30.

Ultimele întâlniri sunt programate cu grupul parlamentar Uniți pentru România, la ora 18:00, grupul parlamentar PACE – Întâi România, la 18:30, și parlamentarii neafiliați, la ora 19:00.

Nicușor Dan va anunța o nouă propunere de premier

Președintele a confirmat încă din această săptămână că va face o nouă nominalizare pentru funcția de prim-ministru imediat după încheierea consultărilor. Anunțul a fost făcut în timpul unei vizite oficiale în Cehia, unde șeful statului a subliniat necesitatea unui consens politic pentru depășirea blocajului guvernamental.

„Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi, partide, cetățeni, să înțelegem că este nevoie de consens în politică. (…) În aceste condiții voi convoca partidele la Palatul Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după-amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru”, a declarat Nicușor Dan.

Noua desemnare va fi a patra de la declanșarea crizei politice, după adoptarea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Trei nominalizări respinse până acum

Prima propunere pentru conducerea Executivului a fost Eugen Tomac, care și-a depus mandatul înainte de votul de învestitură, după ce nu a reușit să obțină susținerea parlamentară necesară.

Ulterior, președintele l-a desemnat pe liberalul Adrian Veștea, fără consultări prealabile cu reprezentanții partidelor. Cabinetul propus de acesta a fost respins de Parlament în 22 iunie, cu 189 de voturi „pentru” și 23 „împotrivă”.

A treia nominalizare a fost Siegfried Mureșan, propunerea comună susținută de PNL, USR și UDMR, anunțată în timpul verii. Nici Guvernul propus de acesta nu a obținut votul de încredere, înregistrând 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”.

În acest context, consultările de luni sunt decisive pentru identificarea unei formule guvernamentale care să poată obține majoritatea necesară în Parlament.

Alegerile anticipate, excluse de Nicușor Dan ca soluție pentru criză

Respingerea unei noi propuneri de Guvern nu determină automat declanșarea alegerilor anticipate. Constituția prevede că președintele poate dizolva Parlamentul doar în anumite condiții, după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare.

Potrivit articolului 89 din Constituție, dizolvarea Parlamentului poate interveni dacă acesta nu acordă votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură.

Nicușor Dan a respins în repetate rânduri varianta alegerilor anticipate, argumentând că aceasta ar prelungi instabilitatea politică și ar întârzia adoptarea unor măsuri economice esențiale.

Printre principalele argumente invocate de șeful statului se numără imposibilitatea unui guvern interimar de a realiza rectificarea bugetară, precum și durata procedurilor necesare organizării unui scrutin anticipat.

Președintele a mai susținut că investitorii, băncile și fondurile care finanțează România au transmis mesaje privind necesitatea evitării unei noi perioade de incertitudine politică.

„Nu ne jucăm cu soarta acestei țări ca să vedem ce iese dintr-o alegere”, a afirmat Nicușor Dan, reiterând că prioritatea sa este formarea unui guvern capabil să asigure stabilitatea țării.

sursa: Mediafax

foto: arhivă

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