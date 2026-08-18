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Codul Urbanismului 2026: Dezvoltatorii imobiliari vor plăti pentru drumuri, utilități, școli și creșe, prin taxa locală de echipare a teritoriului

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Codul Urbanismului 2026: Dezvoltatorii imobiliari vor plăti pentru drumuri, utilități, școli și creșe, prin taxa locală de echipare a teritoriului

Pentru o dezvoltare urbană echilibrată, Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (CATUC) introduce un instrument prin care dezvoltarea imobiliară va putea fi corelată mai bine cu dezvoltarea infrastructurii publice: taxa locală de echipare a teritoriului – a anunțat Cseke Attila, ministrul Dezvoltării.

„Noile cartiere trebuie să însemne și drumuri, utilități, școli și spații verzi. Orașele și comunele noastre cresc, însă această creștere trebuie însoțită de infrastructura de care oamenii au nevoie. Nu putem construi mii de locuințe și să constatăm ulterior că nu există suficiente drumuri, rețele de apă și canalizare, școli, servicii publice sau spații verzi. Prin taxa locală de echipare a teritoriului, creăm un mecanism prin care dezvoltarea imobiliară contribuie, alături de administrația publică, la dezvoltarea comunității”, a declarat ministrul Dezvoltării.

Mecanismul urmărește ca proiectele majore care generează dezvoltarea unor noi zone urbane să contribuie și la finanțarea infrastructurii necesare acestora, astfel încât costurile extinderii localităților să nu fie suportate exclusiv din bugetele locale și, implicit, de comunitățile existente. Fondurile colectate prin această taxă vor fi utilizate pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii publice necesare noilor zone urbanizate, inclusiv pentru transport public, rețele tehnico-edilitare, infrastructură educațională și de sănătate, precum și investiții pentru protecția mediului.

„Taxa locală de echipare a teritoriului nu are ca obiectiv limitarea investițiilor imobiliare, ci crearea unui cadru în care acestea să poată fi realizate sustenabil”, a precizat ministrul Cseke Attila.

Codul Urbanismului creează un mecanism prin care dezvoltarea privată și investițiile publice necesare acesteia sunt planificate împreună. Aceasta va deveni relevantă în special în cazul operațiunilor urbanistice cu impact important asupra teritoriului, precum proiectele care presupun introducerea unor suprafețe din extravilan în intravilan și dezvoltarea unor noi ansambluri imobiliare. Fondurile astfel colectate rămân în comunitate și vor contribui la susținerea unor investiții necesare pentru extinderea și modernizarea rețelelor de apă și canalizare, modernizarea infrastructurii rutiere și a transportului public, construirea de creșe, grădinițe și școli, construirea infrastructurii sanitare, amenajarea spațiilor verzi, precum și a altor investiții publice necesare funcționării noilor zone urbanizate.

Prin acest instrument, creșterea valorii și intensității de utilizare a terenurilor poate fi corelată cu investițiile publice necesare pentru ca noile cartiere să devină comunități funcționale, nu doar concentrări de clădiri. În același timp, mecanismul oferă investitorilor mai multă predictibilitate privind contribuția necesară pentru echiparea teritoriului în care urmează să dezvolte proiectele, se precizează într-un comunicat de presă al Ministerului Dezvoltării.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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