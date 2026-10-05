Sport

Trei jucători din Alba sau cu origini în Alba în lotul pentru meciul România – Suedia: Când va avea loc partida din Liga Națiunilor și pe ce post TV va fi transmisă

Ioana Oprean

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Trei jucători din Alba sau cu origini în Alba în lotul pentru meciul România – Suedia: Când va avea loc partida din Liga Națiunilor și pe ce post TV va fi transmisă

Trei jucători din Alba sau cu origini în Alba se află în lotul anunțat de selecționerul Gheorghe Hagi pentru partida România – Suedia din Liga Națiunilor la fotbal. 

Petrecerea Divorțaților

Este vorba de Nicolae Stanciu, Andrei Rațiu și Vlad Dragomir.

Jucătorii convocaţi pentru meciul cu Suedia:

*Portari: Ionuţ Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

*Fundaşi: Andrei Raţiu, Matei Ilie, Andrei Coubiş, Lisav Eissat, Raul Opruţ, Tony Strata, Nicuşor Bancu

*Mijlocaşi: Vladimir Screciu, Tudor Băluţă, Darius Olaru, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Ianis Hagi, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruţan, Vlad Dragomir

*Atacanţi: Florin Tănase, Valentin Mihăilă, Dennis Man

Partida se va disputa luni, 5 octombrie 2026, de la ora 21.45, pe „Arena Națională”.

Meciul va fi transmis în direct de postul de televiziune Antena 1, dar și la Radio România Actualități.

foto – cu rol ilustrativ

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