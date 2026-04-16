Cirque du Soleil aduce spectacolul OVO la Cluj-Napoca, în perioada 23-26 aprilie
Cluj-Napoca devine, în perioada 23-26 aprilie, gazda unuia dintre cele mai spectaculoase show-uri de divertisment din lume, după ce producția OVO semnată de Cirque du Soleil ajunge în fața publicului din România.
Citește și: În 11 aprilie: „Carte Blanche à Julien Cottereau”, spectacol-prefață pentru Festivalul Internațional de Teatru „Povești”, de la Alba Iulia
Spectacolul OVO propune o incursiune într-un univers fascinant al insectelor, unde mișcarea, culoarea și acrobația se îmbină într-un show unic. Lansat în premieră la Montreal, în 2009, OVO a ajuns până în prezent în peste 40 de țări și a fost urmărit de mai mult de 7 milioane de spectatori din întreaga lume.
OVO: În culisele unei lumi pline de viață
Conceptul spectacolului pornește de la o lume organică, fără linii drepte, unde natura dictează regulile. Decorul și peretele de proiecție sunt complet curbate, iar inclusiv structura de trambulină este adaptată acestui concept, ceea ce adaugă un nivel suplimentar de dificultate pentru artiști. Unul dintre elementele centrale ale show-ului este oul gigant gonflabil, cu dimensiuni impresionante, care deschide povestea și simbolizează începutul vieții în universul insectelor. Pe scenă evoluează 53 de artiști care interpretează o varietate de personaje, de la furnici și greieri până la fluturi și păianjeni, conturând un ecosistem viu și dinamic.
Costumele joacă un rol esențial în construcția vizuală a spectacolului, cu peste 800 de piese realizate special pentru a susține atât performanțele acrobatice, cât și identitatea fiecărui personaj. Muzica este interpretată live de o trupă de șapte muzicieni, integrați în poveste sub forma unor gândaci, iar coloana sonoră combină ritmuri braziliene cu influențe moderne și sunete inspirate din natură.
În spatele scenei, pregătirea este la fel de intensă, artiștii își perfecționează numerele într-o structură specială de antrenament, înainte de a le aduce în fața publicului. În turneu, producția funcționează ca un adevărat oraș mobil, cu zeci de camioane și o logistică impresionantă pentru montaj și demontaj. Reînnoit complet în 2024, cu noi momente acrobatice, costume și elemente scenografice, OVO rămâne unul dintre cele mai dinamice și apreciate spectacole ale Cirque du Soleil.
Spectacolul va ajunge la BT Arena, unde publicul va putea urmări mai multe reprezentații programate pe parcursul celor patru zile. Biletele sunt deja disponibile, însă în mai multe sectoare acestea se apropie de epuizare, organizatorii recomandând achiziționarea din timp.
Lucian Danciu
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 10 – 16 aprilie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 10 – 16 aprilie 2026. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall Lee Cronin’s The Mummy / MUMIA de la Lee Cronin Avanpremiera Regia: Lee Cronin Cu: Jack Reynor, Laia Costa, Veronica Falcón, May El Calamawy, Billie Roy Gen Film: Horror Durată: 133 min […]
Ultimul fierar tradițional din județul Alba, invitat la ,,Cuțitul, Prietenul Omului!”2026, târg de cuțite și expoziție de arme, de la Cluj-Napoca. Participă cei mai buni meșteri cutelieri din țară
Ultimul fierar tradițional din județul Alba, invitat la ,,Cuțitul, Prietenul Omului!”2026, târg de cuțite și expoziție de arme, de la Cluj-Napoca. Participă cei mai buni meșteri cutelieri din țară Bogdan Rus, ultimul fierar tradițional din județul Alba, este invitat la mijlocul lunii aprilie 2026 la ,,Cuțitul, Prietenul Omului!”, târg de cuțite și expoziție de arme, […]
18 aprilie 2026 | Deschiderea sezonului moto în Alba: Expoziție și paradă de motociclete, tombole, demonstrații live și cursuri de prim ajutor la Alba Iulia
18 aprilie 2026 | Deschiderea sezonului moto în Alba: Expoziție și paradă de motociclete, tombole, demonstrații live și cursuri de prim ajutor la Alba Iulia Deschiderea sezonului moto 2026 în Alba va avea loc sâmbătă, 18 aprilie, la Carolina Mall, în Alba Iulia. Organizatorii au pregătit tombole și concursuri, cursuri de prim ajutor și demonstrații […]
VIDEO | Lucrări de deszăpezire pe DN 67 C Transalpina, sectorul Rânca – Obârșia Lotrului: Când se va redeschide circulația
Lucrări de deszăpezire pe DN 67 C Transalpina, sectorul Rânca – Obârșia Lotrului: Când se va redeschide circulația Au început...
„Lista rușinii” 2026 | Care sunt nivelurile minime de restanțe la primării care te „califică” să apari pe lista debitorilor
Care sunt nivelurile minime de restanțe la primării care te „califică” să apari pe lista debitorilor Guvernul a hotărât, joi,...
FOTO | Todoca-Toma Andrei, medalie de bronz la olimpiada națională de fizică 2026. Performanță deosebită pentru elevul de la Școala Gimnazială ,,Vasile Goldiș” din Alba Iulia
Todoca-Toma Andrei, medalie de bronz la olimpiada națională de fizică 2026. Performanță deosebită pentru elevul de la Școala Gimnazială ,,Vasile...
La APA CTTA Alba, banii pentru șefi se rostogolesc rapid și ,,în debite mari”, ca râurile din Norvegia, iar răspunsurile de interes public sunt blocate ca într-o canalizare înfundată
La APA CTTA Alba, banii pentru șefi se rostogolesc rapid și ,,în debite mari”, ca râurile din Norvegia, iar răspunsurile...
FOTO | Premieră în sistemul penitenciar din România: Masterclass de gravură la Penitenciarul Aiud
Premieră în sistemul penitenciar din România: Masterclass de gravură la Penitenciarul Aiud În perioada 3–10 aprilie 2026, la Penitenciarul Aiud,...
FOTO | Ministrul Economiei, în vizită de lucru la Cugir: Programul SAFE, considerat o oportunitate importantă pentru dezvoltarea orașului
Ministrul Economiei, în vizită de lucru la Cugir: Programul SAFE, considerat o oportunitate importantă pentru dezvoltarea orașului Viitorul economic al...
FOTO | Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur și eficient, destinat persoanelor adulte cu dizabilități”
Care este stadiul lucrărilor de pe șantierul de la Centrul de Abilitare și Reabilitare Galda de Jos: „Spațiu modern, sigur...
Comunicat de presă | Premieră națională: majorare de 16,6 milioane euro pentru continuarea investițiilor în infrastructura de apă
Premieră națională: majorare de 16,6 milioane euro pentru continuarea investițiilor în infrastructura de apă Operatorul regional marchează o premieră la...
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale
15 aprilie: Ziua Mondială a Artei. Celebrarea recunoștinței față de contribuția artiștilor la îmbogățirea culturii și spiritualității universale La data...
MIERCUREA ALBĂ din Săptămâna Luminată, ziua în care bărbații se întorc să muncească la câmp
MIERCUREA ALBĂ din Săptămâna Luminată, ziua în care bărbații se întorc să muncească la câmp Miercurea din Săptămâna Luminată se...