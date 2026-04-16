Cirque du Soleil aduce spectacolul OVO la Cluj-Napoca, în perioada 23-26 aprilie

Cluj-Napoca devine, în perioada 23-26 aprilie, gazda unuia dintre cele mai spectaculoase show-uri de divertisment din lume, după ce producția OVO semnată de Cirque du Soleil ajunge în fața publicului din România.

Spectacolul OVO propune o incursiune într-un univers fascinant al insectelor, unde mișcarea, culoarea și acrobația se îmbină într-un show unic. Lansat în premieră la Montreal, în 2009, OVO a ajuns până în prezent în peste 40 de țări și a fost urmărit de mai mult de 7 milioane de spectatori din întreaga lume.

OVO: În culisele unei lumi pline de viață

Conceptul spectacolului pornește de la o lume organică, fără linii drepte, unde natura dictează regulile. Decorul și peretele de proiecție sunt complet curbate, iar inclusiv structura de trambulină este adaptată acestui concept, ceea ce adaugă un nivel suplimentar de dificultate pentru artiști. Unul dintre elementele centrale ale show-ului este oul gigant gonflabil, cu dimensiuni impresionante, care deschide povestea și simbolizează începutul vieții în universul insectelor. Pe scenă evoluează 53 de artiști care interpretează o varietate de personaje, de la furnici și greieri până la fluturi și păianjeni, conturând un ecosistem viu și dinamic.

Costumele joacă un rol esențial în construcția vizuală a spectacolului, cu peste 800 de piese realizate special pentru a susține atât performanțele acrobatice, cât și identitatea fiecărui personaj. Muzica este interpretată live de o trupă de șapte muzicieni, integrați în poveste sub forma unor gândaci, iar coloana sonoră combină ritmuri braziliene cu influențe moderne și sunete inspirate din natură.

În spatele scenei, pregătirea este la fel de intensă, artiștii își perfecționează numerele într-o structură specială de antrenament, înainte de a le aduce în fața publicului. În turneu, producția funcționează ca un adevărat oraș mobil, cu zeci de camioane și o logistică impresionantă pentru montaj și demontaj. Reînnoit complet în 2024, cu noi momente acrobatice, costume și elemente scenografice, OVO rămâne unul dintre cele mai dinamice și apreciate spectacole ale Cirque du Soleil.

Spectacolul va ajunge la BT Arena, unde publicul va putea urmări mai multe reprezentații programate pe parcursul celor patru zile. Biletele sunt deja disponibile, însă în mai multe sectoare acestea se apropie de epuizare, organizatorii recomandând achiziționarea din timp.

Lucian Danciu

