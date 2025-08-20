Cine este bărbatul din Șard, decedat în urma tragicului accident de pe autostrada A1: Avea 50 de ani, 2 copii și tocmai se întorsese din concediu

Bărbatul din Șard, decedat în urma tragicului accident de pe autostrada A1, avea 50 de ani, doi copii și tocmai se întorsese din concediu

Cristian Cenușă avea 50 de ani și doi copii. Locuia în comuna Șard, județul Alba, și era de mulți ani șofer profesionist. Nimic nu prevestea că o oprire pe banda de urgență a autostrăzii A1 Sebeș – Deva i-ar putea fi fatală. Acesta a fost accidentat mortal, fiind lovit succesiv de un autocamion și o autoutilitară.

Observase o posibilă defecțiune la una dintre roți și s-a oprit pe autostradă, în zona Balomir, pentru a verifica. Din nefericire, șoferul unui autocamion nu l-a observat și l-a izbit din plin.

Proiectat pe partea carosabilă, Cristian a fost lovit din nou, de această dată de o autoutilitară. Impactele i-au fost fatale.

În urma verificărilor, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, șoferul autocamionului care l-a izbit prima dată, un bărtbat în vârstă de 52 ani, din comuna Petrești, județul Alba, consumase băuturi alcoolice. Etilotestul a afișat valoarea de 0,22 mg/l alcool pur în aerul expirat.

