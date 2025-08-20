UPDATE FOTO | Accident MORTAL pe autostrada A1, în apropiere de Sebeș: O persoană DECEDATĂ după ce a fost lovită de un autocamion 

Accident MORTAL pe autostrada A1, în apropiere de Sebeș: O persoană DECEDATĂ după ce a fost lovită de un autocamion

Un accident rutier mortal a avut loc miercuri dimineața, în jurul orei 8.30, pe autostrada A1, în apropiere de Sebeș. O persoană a decedat după ce a fost acroșată de un camion.

Conform primelor date, evenimentul s-a produs pe autostrada A1, la km 316, lângă benzinăria Mol, la doi pași de nodul de ieșire spre municipiul Sebeș.

Din nefericire, persoana lovită de autocamion prezintă leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decesul acesteia de către echipajul medical.

La fața locului ISU Alba a intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI