FOTO | Cum s-a petrecut accidentul MORTAL de pe autostrada A1: Un bărbat de 50 de ani, din Șard, staționat cu TIR-ul pe banda de urgență, a DECEDAT după ce a fost acroșat de un camion condus de un șofer din Petrești

Cum s-a petrecut accidentul MORTAL de pe autostrada A1: Un bărbat de 50 de ani, din Șard, staționat cu TIR-ul pe banda de urgență, a DECEDAT după ce a fost acroșat de un camion condus de un șofer din Petrești

Un bărbat de 50 de ani, din Șard, a decedar miercuri dimineața în urma unui accident rutier pe autostrada A1, zona Balomir. Acesta se afla staționat pe banda de urgență și verifica anvelopele nsamblu rutier pe care îl conducea când a fost acroșat de un camion condus de un șofer din Petrești.

Potrivit IPJ Alba, la data de 20 august 2025, în jurul orei 09.50, polițiștii Biroului Poliție Autostrăzi A1 au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier.

Din cercetările efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a reieșit că, pe autostrada A1, la kilometrul 324+700 de metri, conducătorul unui ansamblu rutier staționat pe banda de urgență, în timp ce ar fi efectuat verificări la anvelopa acestuia, ar fi fost acroșat de un ansamblu rutier, condus de un bărbat de 52 ani, din comuna Petrești, județul Alba.

Ulterior, în urma impactului, bărbatul ar fi fost proiectat pe partea carosabilă și ar fi fost lovit de o autoutilitară care se deplasa pe banda 1 a autostrăzii.

În urma evenimentului, din nefericire, bărbatul de 50 de ani, din localitatea Șard, județul Alba, a decedat.

Conducătorul ansamblului a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,22 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI