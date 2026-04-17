Sport

Dan HENEGAR

Publicat

acum 56 de minute

în

De

CIL Blaj, victorie cu Unirea DMO, în play-out | CSU Alba Iulia, remiză internă cu Timișul Șag, după ce a deschis scorul

Conjudețenele CS Universitar Alba Iulia și CIL Blaj au jucat în etapa a 3-a din play-out, pe teren propriu

Citește și: CIL Blaj – CSU Alba Iulia 0-0, în derby „de Alba”, în play-out-ul Ligii 3 | Remiză albă în duelul conjudețenelor

Runda a treia în play-out

*CIL Blaj – Unirea DMO 1-0 (0-0)

Unicul gol a fost marcat de Bejan (69)

Arbitri D. Ștefănescu (Lugoj), L. Tyukodi, E. Bîzu (ambii Timişoara); rezervă Al. Șuvar (Sibiu) Obsevatori D. Ciocănea (Sibiu), I. Toth (Ernei)

*CSU Alba Iulia – Timișul Șag 1-1 (1-0)

Pîrv a marcat primul (36), iar vizitatorii au egalat în minutul 72

Arbitri Cl. Filip (Craiova), Nicoleta Șușcă (ambii Arad); rezervă S. Saladea (Arad) Observatori M. Salomir (Cluj-Napoca), M. Nădășan (Țaga)

