CIL Blaj – Unirea DMO 2-0 (1-0), în Liga 3 | Echipa din „Mica Romă”, primul succes din 2026, cu goluri ale stranierilor Gallini și Mensah

CIL Blaj, la primul joc al anului în fața fanilor, a realizat un succes cu Unirea DMO, scor 2-0 (1-0), diferența putând fi mult mai mare ținând cont de ocaziile irosite de amfitrioni.

Echipa din „Mica Romă” s-a impus grație reușitelor semnate de doi stranieri, Gallini (prima sa reușită în România) și Mensah (din postura de rezervă, revenit după o accidentare).

Atacantul Franco Gallini (italiano-argentinian), venit în intersezon, a marcat primul gol al blăjenilor (25), cu un șut cu stângul, la colțul lung. În distribuția hunedoreană, ultima din ierarhie, s-au regăsit ghanezul Gogo Nai, fost echipier al „galben-albaștrilor”, cugireanul E. Codrea și nigerianul Agbomoniyi (ex-Metalurgistul Cugir). Rezultatul final a fost parafat de ghanezul John Mensah (90), un șut de la 25 de metri reușit de golgheterul gazdelor. A fost a patra victorie consecutivă pe teren propriu realizată de formația lui Daniel Tătar.

Echipa din „Mica Romă” va sta etapa viitoare (3 puncte la „masa verde”).

Arbitri R. Chiorean (Satu Mare), D. Leuca, Al. Bogdănel (ambii Oradea), rezervă M. Cîrciumaru (Timișoara) Observatori C. Botaș (Timișoara), V. Chițu (Tg. Jiu)

Foto: CIL Blaj (arhivă)

