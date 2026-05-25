Monitorizare audio-video în școli și interzicerea telefoanelor în timpul orelor: Ce prevede un nou proiect la Camera Deputaţilor

Mai multe măsuri pentru combaterea violenței în școli, printre care supravegherea audio-video și interzicerea telefoanelor mobile în timpul orelor, au fost puse în dezbatere publică la Camera Deputaților. Propunerile sunt incluse într-un proiect legislativ ce vizează modificarea Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, scrie Agerpres.

Scopul iniţiativei este creşterea siguranţei în mediul şcolar şi combaterea oricărei forme de violenţă la nivelul unităţilor de învăţământ, au transmis iniţiatorii.

Conform expunerii de motive, măsurile propuse reprezintă un imperativ, în condiţiile în care se constată o creştere „alarmantă” a violenţei în mediul şcolar şi o diversificare a formelor de agresiune, de la violenţă fizică şi verbală, până la bullying cibernetic şi cultural.

„În prezent, Legea nr.198/2023 nu oferă cadrul normativ necesar pentru acordarea de consiliere psihologică preşcolarilor/şcolarilor care se află în situaţii de risc. De asemenea, monitorizarea audio-video a unităţilor de învăţământ este sporadică şi, în multe situaţii, împiedicată de acordul beneficiarilor secundari.

Mai mult decât atât, utilizarea necontrolată a telefoanelor, inclusiv în pauze, alimentează fenomenul de cyber-bullying şi distrage atenţia elevilor de la interacţiunea socială sănătoasă, precum şi de la procesul de învăţământ”, susţin deputaţii în document.

Monitorizarea audio-video urmează să realizeze cu respectarea prevederilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, accesul la înregistrări fiind strict reglementat.

De asemenea, se propune instituirea obligaţiei pentru părinte/tutore legal de a sesiza educatorul/profesorul de învăţământ primar/profesorul diriginte, mediatorul şcolar, consilierul şcolar, după caz, asupra oricărei fapte de violenţă produsă în incinta unităţii de învăţământ.

