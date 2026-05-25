Baraj pentru Liga 2: Minerul Lupeni – CSM Unirea Alba Iulia, sâmbătă, 30 mai!

În primul baraj pentru promovarea în Liga 2, CSM Unirea Alba Iulia va juca în deplasare cu Minerul Lupeni, sâmbătă, 30 iunie, ora 17.30!



Ghinion pentru „alb-negrii” care și în cazul accederii în finală, vor juca în deplassre cu învingătoarea dintre SC Popești-Leordeni și Șoimii Gura Humorului.

Astfel nu s-a împlinit dorința antrenorului Dragoș Militaru, care spera să dispute acasă partda decisivă pentru calificare și confruntarea de pe „Cetate” cu Sănătatea Cluj este ultima de pe teren propriu în actuala stagiune.

Este o confruntare între echipele unde în acest sezon s-au regăsit Florin Spânu (a plecat de curând la ACSO Filiași) și Mihai Dăscălescu, reprezentanții Ligii 3 în Comitetul Executiv al FRF. La formația din Valea Jiului a evoluat Mihai Dăscălescu în stagiunea 2007/2008, când a plecat de la Unirea Alba Iulia

Minerul Lupeni s-a calificat en fanfare la baraj, după 3-0, în deplasare cu Universitatea Craiova 2, la Caracal și are cea mai bun defensivă din play-off, un singur gol primit

La mineri evoluează foști echipieri ai Unirii Alba Iulia, A. Voinea, Raicea sau Dulap, sau Chițimia și Vl. Popa (ambii la Metalurgistul Cugir, fundașul trecând și pe la CSU Alba Iulia). De asemenea, Lucian Itu, antrenorul Metalurgistului Cugir, a jucat două sezoane în eșalonul secund, pentru „roș-negrii”!

În schimb, a doua clasată din fiecare cele patru serii de play-off va participa la turneul de promovare, care se va disputa în sistem semifinale-finală, într-o singură manşă. Cele patru echipe care participă la turneul de promovare și se vor afla în tragerea la sorți ce urmează sunt: Şoimii Gura Humorului, SC Popeşti-Leordeni, ACS Minerul Lupeni şi CSM Unirea Alba Iulia.

Regulamentul pe scurt

Prima extrasă din fiecare duel va fi echipa gazdă în fiecare din cele două semifinale. De asemenea, gazda finalei va fi învingătoarea din prima semifinală.

Semifinalele vor avea loc în 30 mai 2026, într-o singură manșă, iar finala în 6 iunie 2026, ora de start a meciurilor urmând a fi 17:30.

