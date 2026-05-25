ITM Alba: O persoană prinsă muncind ,,la negru”: Amenzi de peste 44.000 de lei. 18 de avertismente date de inspectori în perioada 18 – 22 mai 2026

Inspectorii ITM Alba au dat amenzi de 44.000 de lei și 18 de avertismente în urma controalelor la zeci de firme din județ, în perioada 18 – 22 mai 2026. Inspectorii au depistat o persoană muncind la negru.

Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2026, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Începând cu data de 01.04.2025 a intrat în vigoare HG.nr.295/27.03.2025 privind registrul general de evidentă al salariaților. Informațiile referitoare la modul de accesare/utilizare a REGES-ONLINE se regăsesc postate pe pagina de internet a Inspecției Muncii https://reges.inspectiamuncii.ro, respectiv pe pagina de internet a ITM Alba https://www.itmalba.ro .

Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate.

Rezultatele obținute la nivelul județului Alba, în perioada 18.05.2026-22.05.2026, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 23
Nr. de salariați ai angajatorilor controlați:158
– femei : 47
Număr deficienţe constatate:51
Nr.sanctiuni aplicate angajatorilor: 4
-1 Amendă- 40000 lei, pentru muncă nedeclarată (1 persoană)
-3 avertismente

Principalele deficienţe constatate în controale :

-angajatorii nu au transmis în REGES ONLINE, datele referitoare la repartizarea programului de lucru;
-primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
-contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
-nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;
-neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
-neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
-nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
-dosarele personale sunt incomplete;
-nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
-nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;
-contractele individuale de muncă nu conțin clauze referitoare la data plății salariului;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
Nr. total unităţi controlate:11
Număr deficienţe constatate:16
Număr de măsuri dispuse: 16
Angajatori sancționați:11
Nr. sancţiuni aplicate :16
– 1 amenda -4000 lei
– 15 avertismente

Principalele deficienţe stabilite în controale :

-Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
-Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
-Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
-Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
-Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
-Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
-Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

