Sport

LIVE VIDEO | CSM Unirea Alba Iulia își află adversara din primul meci de baraj pentru promovarea în Liga 2: Unde se va juca partida

Ioana Oprean

Publicat

acum 60 de minute

în

De

CSM Unirea Alba Iulia își află adversara din primul meci de baraj pentru promovarea în Liga 2: Unde se va juca partida

Luni, 25 mai 2026, de la ora 13:00, la Casa Fotbalului are loc ultima tragere la sorți din sezonul 2025-2026 al competiției Superscore Liga 3.

Noul format competițional, introdus în această ediție, a reunit la start 96 de echipe, repartizate în sezonul regular în opt serii a câte 12 formații. La finalul acestei faze, primele patru clasate din fiecare serie — în total 32 de echipe — au continuat lupta pentru promovare în play-off, desfășurat într-un sistem nou.

Citește și: VIDEO: CSM Unirea Alba Iulia a învins în finala cu Sănătatea Cluj, pe „Cetate”! Alexandru Giurgiu: „Cel mai important gol”! Dragoș Militaru: „Am depășit un hop, aș vrea finala acasă”

Cele 32 de echipe au fost împărțite în patru serii de câte opt formații, rezultate prin combinarea echipelor calificate din două serii vecine. La finalul play-off-ului, câștigătoarele celor patru serii au obținut promovarea directă în Liga 2: ACSM Cetatea 1932 Suceava, CSL Ştefăneştii de Jos, SCM Râmnicu Vâlcea și Politehnica Timişoara.

Echipele clasate pe locul secund în cele patru serii de play-off vor disputa turneul de promovare, organizat în sistem semifinale–finală, într-o singură manșă. Cele patru formații care vor participa la tragerea la sorți sunt: Şoimii Gura Humorului, SC Popeşti-Leordeni, ACS Minerul Lupeni și CSM Unirea Alba Iulia.

Prima echipă extrasă în fiecare duel va avea avantajul terenului propriu în semifinale, iar câștigătoarea primei semifinale va găzdui și finala. Semifinalele sunt programate pe 30 mai 2026, iar finala va avea loc pe 6 iunie 2026. Toate partidele vor începe la ora 17:30.

Câștigătoarea finalei va deveni cea de-a cincea echipă promovată în viitoarea ediție a Ligii 2.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Baraj pentru Liga 2: Minerul Lupeni – CSM Unirea Alba Iulia, sâmbătă, 30 mai!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 55 de minute

în

25 mai 2026

De

Baraj pentru Liga 2: Minerul Lupeni – CSM Unirea Alba Iulia, sâmbătă, 30 mai! În primul baraj pentru promovarea în Liga 2, CSM Unirea Alba Iulia va juca în deplasare cu Minerul Lupeni, sâmbătă, 30 iunie, ora 17.30! Citește și: CSM Unirea Alba Iulia, victorie externă la Gherla, în Superliga feminină | Vine derby-ul cu Gloria […]

Citește mai mult

Sport

Student Sport Alba Iulia, eșec în ultima rundă la senioare Liga 3

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

25 mai 2026

De

Student Sport Alba Iulia a înregistrat un eșec în ultima rundă la senioare în Liga 3 Student Sport Alba Iulia a suferit un eșec în ultima etapă a Ligii 3 la fotbal feminin, 2-3 (1-2), la Micești, cu CS Vâlcea, marcatoarea gazdelor fiind Giulia Di Pietro (dublă). Citește și: Student Sport Alba Iulia, remiză la […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Înotătorii de la CSM Unirea Alba Iulia, salbă de medalii la naționalele masters! Dan Ileană – două recorduri naționale și 5 medalii de aur, Attila Palfi – 6 medalii de aur, Avram Iancu, în ștafeta uniristă!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

25 mai 2026

De

Înotătorii de la CSM Unirea Alba Iulia, salbă de medalii la naționalele masters! Dan Ileană – două recorduri naționale și 5 medalii de aur, Attila Palfi – 6 medalii de aur, Avram Iancu, în ștafeta uniristă! Rezultate remarcabile înregistrate de reprezentanții CSM Unirea Alba Iulia la Campionatul Național de înot masters. Sportivii din Cetatea Marii […]

Citește mai mult