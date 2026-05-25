LIVE VIDEO | CSM Unirea Alba Iulia își află adversara din primul meci de baraj pentru promovarea în Liga 2: Unde se va juca partida

Luni, 25 mai 2026, de la ora 13:00, la Casa Fotbalului are loc ultima tragere la sorți din sezonul 2025-2026 al competiției Superscore Liga 3.

Noul format competițional, introdus în această ediție, a reunit la start 96 de echipe, repartizate în sezonul regular în opt serii a câte 12 formații. La finalul acestei faze, primele patru clasate din fiecare serie — în total 32 de echipe — au continuat lupta pentru promovare în play-off, desfășurat într-un sistem nou.

Cele 32 de echipe au fost împărțite în patru serii de câte opt formații, rezultate prin combinarea echipelor calificate din două serii vecine. La finalul play-off-ului, câștigătoarele celor patru serii au obținut promovarea directă în Liga 2: ACSM Cetatea 1932 Suceava, CSL Ştefăneştii de Jos, SCM Râmnicu Vâlcea și Politehnica Timişoara.

Echipele clasate pe locul secund în cele patru serii de play-off vor disputa turneul de promovare, organizat în sistem semifinale–finală, într-o singură manșă. Cele patru formații care vor participa la tragerea la sorți sunt: Şoimii Gura Humorului, SC Popeşti-Leordeni, ACS Minerul Lupeni și CSM Unirea Alba Iulia.

Prima echipă extrasă în fiecare duel va avea avantajul terenului propriu în semifinale, iar câștigătoarea primei semifinale va găzdui și finala. Semifinalele sunt programate pe 30 mai 2026, iar finala va avea loc pe 6 iunie 2026. Toate partidele vor începe la ora 17:30.

Câștigătoarea finalei va deveni cea de-a cincea echipă promovată în viitoarea ediție a Ligii 2.