FOTO | Peste 7.200 de vizitatori la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Sala Unirii și Museiokon la Noaptea Muzeelor 2026

Peste 7.200 de vizitatori la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Sala Unirii și Museiokon la Noaptea Muzeelor 2026

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia a anunțat, luni, 25 mai 2026 că a XV-a ediție a evenimentului „Noaptea Muzeelor” 2026, manifestare care a atras un număr impresionant de vizitatori din Alba Iulia, din județ și din întreaga țară.

„Desfășurat în trei locații – Clădirea Babilon, Sala Unirii și Museikon – evenimentul a reunit nu mai puțin de 7.261 de vizitatori, confirmând încă o dată interesul crescut al publicului pentru patrimoniu, cultură și activitățile oferite de muzeu.

Pe parcursul întregii ediții, participanții au luat parte la expoziții, ateliere, activități interactive și momente dedicate promovării istoriei și valorilor culturale. Atmosfera vibrantă, diversitatea programului și implicarea publicului au transformat această ediție într-una dintre cele mai apreciate de până acum.

Cele trei spații culturale au oferit vizitatorilor experiențe diferite și complementare, contribuind la succesul general al manifestării și la consolidarea rolului muzeului ca important centru cultural și educativ al comunității.

Reprezentanții muzeului transmit mulțumiri tuturor celor care au ales să participe și să susțină această ediție aniversară, precum și partenerilor și colaboratorilor implicați în organizare.

Succesul ediției a XV-a reconfirmă rolul esențial al Muzeul Național al Unirii în viața culturală a orașului și interesul tot mai mare al publicului pentru evenimentele de calitate dedicate istoriei și patrimoniului.

Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, Centrul Cultural Palatul Principilor și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia”, se arată într-un comunicat de presă al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia.

