CIL Blaj – Timișul Șag 2-1 (2-1) | Echipa din „Mica Romă” a realizat al cincilea succes consecutiv acasă, iarăși gol Gallini

CIL Blaj a învins Timișul Șag, scor 2-1 (2-1), formația pregătită de Daniel Tătar reușind a cincea victorie consecutivă în fața fanilor.

Amfitrionii au punctat primii prin Gallini (9, al doilea joc la rând în care atacantul italiano-argentinian a înscris pe teren propriu) și și-au majorat avantajul prin Taifas (23). „Galben-albaștrii” au mai lovit bara (31, Ntim șut violent de la 25 de metri), s-au jucat cu ocaziile, iar ecartul a fost redus de Al. Popa (35). În loc de 3-0 s-a făcut 2-1 și si au apărut emoții, însă în cele din urmă s-a conturat un joc adjudecat firesc de blăjeni, care au dominat întâlnirea, chiar dacă au învins la limită.

La ultima reprezentație internă din sezonul regular, după două săptămâni de pauză, CIL Blaj a învins, iar în runda de final a primei părți a sezonului, blăjenii se deplasează la Arad.

Arbitri G. Feleki (Odorheiu Secuiesc), Șt. Birjac (Păușa), C. Bogdan (Cluj-Napoca); rezervă P. Duma (Mediaș) *Observatori M. Chioran (Cluj-Napoca), I. Suciu (Tg. Mureș)

Foto: CIL Blaj (arhivă)

