CIL Blaj – Timișul Șag 2-1 (2-1) | Echipa din „Mica Romă”, al cincilea succes consecutiv acasă, iarăși gol Gallini

Dan HENEGAR

 CIL Blaj – Timișul Șag 2-1 (2-1) | Echipa din „Mica Romă" a realizat al cincilea succes consecutiv acasă, iarăși gol Gallini

CIL Blaj a învins Timișul Șag, scor 2-1 (2-1), formația pregătită de Daniel Tătar reușind a cincea victorie consecutivă în fața fanilor.

Amfitrionii au punctat primii prin Gallini (9, al doilea joc la rând în care atacantul italiano-argentinian a înscris pe teren propriu) și și-au majorat avantajul prin Taifas (23). „Galben-albaștrii” au mai lovit bara (31, Ntim șut violent de la 25 de metri), s-au jucat cu ocaziile, iar ecartul a fost redus de Al. Popa (35).  În loc de 3-0 s-a făcut 2-1 și si au apărut emoții, însă în cele din urmă s-a conturat un joc adjudecat firesc de blăjeni, care au dominat întâlnirea, chiar dacă au învins la limită.

La ultima reprezentație internă din sezonul regular, după două săptămâni de pauză, CIL Blaj a învins, iar în runda de final a primei părți a sezonului, blăjenii se deplasează la Arad.

Arbitri G. Feleki (Odorheiu Secuiesc), Șt. Birjac (Păușa), C. Bogdan (Cluj-Napoca); rezervă P. Duma (Mediaș) *Observatori M. Chioran (Cluj-Napoca), I. Suciu (Tg. Mureș)

Foto: CIL Blaj (arhivă)

Volei Alba Blaj, calificare în semifinalele Diviziei A1, după două victorii cu Rapid

Campioana Volei Alba Blaj, calificare în semifinalele Diviziei A1, după două victorii cu Rapid Volei Alba Blaj a acces fără emoții în semifinalele Diviziei A1, câștigând și al doilea meci, scor 3-0 (25-7, 25-18, 25-15), în „Alba Blaj" Arena

CS Universitar Alba Iulia – Unirea DMO 1-0 (0-0), în penultima rundă a sezonului regular | Universitarii, succes prețios în inferioritate numerică! CS Universitar Alba Iulia a cucerit 3 puncte importante, la ultima reprezentație în sezonul regular, 1-0 (0-0), pe „Pielarul", câștigând cu un gol înscris în inferioritate numerică

Metalurgistul Cugir – Viitorul Arad 1-0 (1-0) | „Roș-albaștrii", pas uriaș spre play-off, Petra – gol de aur! Metalurgistul Cugir a învins Viitorul Arad, în derby-ul pentru calificarea în play-off, scor 1-0 (1-0), gol de aur marcat de Petra! O victorie uriașă a formației lui Lucian Itu care a făcut un pas hotărât spre play-off-ul Seriei

