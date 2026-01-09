CIL Blaj, reunire pe 19 ianuarie, 7 jocuri de pregătire și două plecări: Borza și Pașca-Igna
Divizionara terță CIL Blaj, reunire pe 19 ianuarie, 7 jocuri de pregătire și două plecări: Borza și Pașca-Igna
La al doilea sezon consecutiv pe a treia scenă fotbalistică, CIL Blaj are prevăzută reunirea lotului pentru luni, 19 ianuarie, dată când vor debuta pregătirile și pentru alte două conjudețene, Metalurgistul Cugir și Hidro Mecanica Șugag, componente ale Seriei 7 din Liga 3.
Citește și: Bilanțul conjudețenelor din Seria 7 a Ligii 3 la final de 2025 | Principalii marcatori pentru Metalurgistul Cugir, CIL Blaj, CSU Alba Iulia și Hidro Mecanica Șugag
Divizionara terță din „Mica Romă” se va antrena pe plan local, elevii lui Daniel Tătar având prevăzute și 7 jocuri de verificare. Programul jocurilor din această iarnă aduce și doi adversari din Liga 2, după cum urmează: cu ASA Tg. Mureș (24 ianuarie), cu CSU Alba Iulia (31 ianuarie), cu CSC Șelimbăr (4 februarie), Inter Sibiu (7 februarie), Inter Star Sibiu (11 februarie), AFC Agnita (13/14 februarie) și Sănătatea Cluj (21 februarie).
*Jucători de la CSȘ Blaj, printre marcatori
CIL Blaj a terminat anul 2025 pe locul 8, cu 19 puncte acumulate în 17 etape, un parcurs similar cu cel din sezonul anterior, și va debuta în primăvară, pe „Cetate”, cu duelul cu CSM Unirea Alba Iulia (28 februarie).
S-au reziliat contractele cu tinerii Borza și Pașca-Igna, ambii veniți de la CSM Unirea Alba Iulia în precedenta pauză competițională, dar se mai preconizează și alte despărțiri, inclusiv ale unor jucători de bază.
„Sunt discuțiile inerente din această perioadă. Vrem să renunțăm la unii jucători aflați sub contract, alții doresc să plece, vedem ce se rezolvă. În funcție de aceste negocieri, vom aborda și chestiunea transferurilor, pe posturile vizate”, a spus președintele Augustin Damian.
O idee lăudabilă este colaborarea cu CSȘ Blaj, de unde au fost promovați o serie de jucători tineri. În acest campionat au debutat pe a treia scenă fotbalistică, Alexandru Lungar și Rareș Micu-Cristea (n. 2009) și Cristian Roșca (2008), iar în campionatul trecut Mihai Drăgan (2008), pe lista marcatorilor regăsindu-se Drăgan (dublă), Micu-Cristea (două goluri) și Lungar (o reușită, cu Poli Timișoara).
Foto: CIL Blaj
