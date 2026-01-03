Bilanțul conjudețenelor din Seria 7 a Ligii 3 la final de 2025 | Principalii marcatori pentru Metalurgistul Cugir, CIL Blaj, CSU Alba Iulia și Hidro Mecanica Șugag
Bilanțul ofensiv al celor 5 reprezentante ale Albei în Seria 7 din Liga 3, la finele anului 2025, cuprinde 162 de goluri, cele mai multe liderul CSM Unirea Alba Iulia – 64, cele mai puține, „lanterna roșie” Hidro Mecanica Șugag – 12, în fapt grupările aflate la polii opuși ai ierarhiei la zi.
Citește și: Golgheterii divizionarelor terțe din Alba la final de 2025! Topul marcatorilor: Golda – 16 goluri, Blănaru – 9 goluri, Fetița (CSM Unirea Alba Iulia), Mâlnă și Bura (Metalurgistul Cugir) – câte 8 goluri
Într-un top al principalilor realizatori din județ, primele locuri sunt ocupate de Golda (CSM Unirea Alba Iulia) – 16 goluri, Blănaru (CSM Unirea Alba Iulia) – 9 goluri, Fetița (CSM Unirea Alba Iulia), Mâlnă și Bura (ambii Metalurgistul Cugir) – câte 8 reușite.
Într-un top al eficienței, Metalurgistul Cugir este pe poziția a treia în serie, după CSM Unirea Alba Iulia și Politehnica Timișoara (46 de goluri), iar CIL Blaj (la egalitate cu Unirea Sântana) este antepenultima în ierarhia ofensivă din Seria 7. Un lucru remarcabil este oferit de echipa din „Mica Romă”, CIL Blaj având pe lista marcatorilor 3 tineri jucători produși de CSȘ Blaj, Mihai Dragan (n. 2008), Alexandru Lungar și Rareș Micu-Cristea (din 2009), ultimii doi debutanți în acest sezon în Liga 3. De asemenea și Philip Pahone (Metalurgistul Cugir) și-a trecut în cont primele reușite pe a treia scenă fotbalistică.
Dacă analiza marcatorilor pentru prima clasată, CSM Unirea Alba Iulia, cu cea mai prolifică ofensivă a eșalonului și golgheterul eșalonului terț, face obiectul unui alt articol, în cele ce urmează vă prezentăm statisticile în privința celorlalte 4 competitoare.
Principalii marcatori sunt: *Metalurgistul Cugir: George Mâlnă și Florin Bura (singurul fotbalist din județ care a realizat un „careu”, în meciul cu Hidro Mecanica Șugag) – câte 8 goluri; *CIL Blaj: Omari Gogo Nai, Filip Taifas (într-un singur meci) și John Mensah – câte 3 goluri; *CS Universitar Alba Iulia: Sergiu Velțan – 5 goluri; *Hidro Mecanica Șugag: Gheorghe Morariu – 3 goluri.
*Metalurgistul Cugir (38 de goluri, 15 în deplasare), 12 marcatori: *8 goluri: Mâlnă (două în deplasare) și Bura (două în deplasare) *5 goluri: Șaucă (două în deplasare); *3 goluri: Petra și Goronea (fiecare câte două în deplasare); *două goluri: Vitinha (unul în deplasare), Agbomoniyi (unul în deplasare), P. Pahone; *un gol: P. Păcurar (penalty), Mihăilă (în deplasare), Udrea (în deplasare), Liubashov; *autogol, Gârlea (Viitorul Arad, etapa 11).
*CIL Blaj (21 de goluri, 4 în deplasare), 10 marcatori: *3 goluri: Nai, Mensah (două în deplasare) și Taifas; *două goluri: Macarie (unul în deplasare), Drăgan, Micu-Cristea (unul în deplasare), Istrate (unul din penalty); *un gol: Lungar, Alves, Jica, C. Cristea. Ghanezii Nai și Mensah, veniți în intersezon, sunt primii în topul marcatorilor, alături de juniorul Taifas (toate golurile reușite într-un singur meci).
*CS Universitar Alba Iulia (27 de goluri, 10 în deplasare), 12 marcatori: *5 goluri: Velțan (două în deplasare); *4 goluri: A. Mihai (unul în deplasare); *3 goluri: Trifu (unul în deplasare), Tamaș (unul în deplasare), Stănilă (toate pe terenuri străine); *două goluri: S. Pîrv (unul în deplasare), Pandor; *un gol: Blagu (în deplasare), Dumitrescu, Rusu, E. Vlad și Milchiș.
*Hidro Mecanica Șugag (12 goluri, 4 în deplasare), 7 marcatori: *3 goluri: Morariu (unul în deplasare); *două goluri: B. Găldean (unul în deplasare), F. Budin (unul în deplasare), Boldor, Todoran (ambele din penalty, unul în deplasare); *un gol: V. Domșa. Nou-promovata este cea mai modestă formație a eșalonului, cu doar două puncte și cea mai slabă defensivă.
Foto: CSU Alba Iulia, CIL Blaj, Fan Metalurgistul
