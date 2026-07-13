CIL Blaj, reunire cu Blănaru și Pîntea sub comanda lui Daniel Tătar | La primul antrenament, 16 jucători pentru al treilea sezon la rând în Liga 3
CIL Blaj, reunire cu Blănaru și Pîntea sub comanda lui Daniel Tătar | La primul antrenament, 16 jucători pentru al treilea sezon la rând în Liga 3
CIL Blaj a avut 16 jucători sub comanda lui Daniel Tătar, vedetele fiind Blănaru și Pîntea (ex-CSM Unirea Alba Iulia)
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Oficialii blăjeni au ajuns la un acord cu V. Boldea, purtându-se tratative în continuare cu Gallini (aflat în Argentina) și Macarie, plus Ntim și Bejan (ce aparțin de Hermannstadt, echipă aflată într-o situație critică).
Au fost prezenți Păduraru, R. Damian, Vodă, Jica, Blănaru, Pîntea, Tineiu, Boldea, Micu-Cristea, Lungar, Ciumaș, Rotaru (CSȘ Blaj, n. 2010), Roșca, Nistor (n. 2008, Sporting Cluj), Fleșer (2007, Sporting Cluj), Leonard Bandi (2005), ultimii în probe
Deocamdată nu participă la antrenamente Drăgan (accidentat), D. Cristea, Frăilă, Răhăian (toți CSȘ Blaj)
Echipa din „Mica Romă” tace și face, realizând două mutări neașteptate, dar în același timp de apreciat; Răzvan Pîntea (25 de ani, mijlocaș de bandă) și Ștefan Blănaru (37 ani, atacant), ambii liberi de contract, ultima dată la CSM Unirea Alba Iulia, pretendenta la Liga 2
CIL Blaj a avut luni, 13 iulie, reunirea pentru al treilea sezon consecutiv în Liga 3, lotul formației din „Mica Romă” suferind transformări ample în această perioadă de pauză.
Sunt partide amicale cu Sporting Cluj (17 iulie), CSC Șelimbăr (18 iulie), CSU Alba Iulia (25 iulie), Peerformanța Ighiu (1 august) și Inter Sibiu (15 august), căutându-se adversari pentru 8 și 22 august.
Foto: CIL Blaj
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