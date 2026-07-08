CIL Blaj, reunire pentru al treilea an consecutiv în eșalonul terț | Daniel Tătar: „Vrem să creștem”

CIL Blaj, reunire pentru al treilea an consecutiv în eșalonul terț | Antrenorul Daniel Tătar: „Vrem să creștem”

CIL Blaj are luni, 13 iulie, reunirea pentru al treilea sezon consecutiv în Liga 3, lotul formației din „Mica Romă” suferind transformări ample în această perioadă de pauză.

„Vrem să creștem de la un sezon la altul, să fim mai buni decât în campionatul precedent”, spune antrenorul Daniel Tătar, proaspăt posesor al Licentei B UEFA.

După prima mutare anunțată, atacantul Blănaru (CSM Unirea Alba Iulia), oficialii „galben-albaștrilor” au negociat cu albaiulianul Giurgiu, care în cele din urmă a semnat cu „alb-negrii”. Vor mai fi jucători în probe, dar sunt vizate și întăriri importante, fundaș central sau mijlocaș central.

Sunt certe despărțirile de Istrate, Csiki, Cîrstean, Said, Taifas, R. Popa, Maghiari și Ntim (revenit la Hermannstadt), sau albaiulianul C. Cristea (o posibilă destinație, Viitorul Sântimbru). V. Boldea își încearcă șansa în eșaloanele superioare, dar dacă nu va găsi echipă, va reveni la CIL Blaj. De asemenea, vor continua Păduraru, R. Damian, Jica, Macarie, Gallini și Tineiu (a acceptat noua propunere). Se discută rămânerea lui Bejan și Mensah (împrumutați de la Hermannstadt, club cu o situație neclară). În efectiv sunt 8 jucători localnici, crescuți de CSȘ Blaj (Frățilă, Roșca, Drăgan, Lungar, Micu-Cristea, D. Cristea, Răhăian și Ciumaș).

Sunt partide amicale cu Sporting Cluj (17 iulie), CSC Șelimbăr (18 iulie), CSU Alba Iulia (25 iulie), Peerformanța Ighiu (1 august) și Inter Sibiu (15 august), căutându-se adversari pentru 8 și 22 august.

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