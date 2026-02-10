CIL Blaj, mutări în efectiv: a venit Bejan (Hermannstadt), a plecat Gliga | Mâine, amical cu Interstar Sibiu
Divizionara terță CIL Blaj, noi mutări în efectiv: a venit Bejan (Hermannstadt), a plecat Gliga
Divizionara terță CIL Blaj a mai efectuat două mutări în ultima zi a perioadei de transferări, mutând la capitolul under. Astfel, blăjenii l-au împrumutat de la Hermannstadt pe Ioan David Bejan (n. 2007), până la finele sezonului, acesta evoluând în postura de mijlocaș central. În schimb a plecat, la divizionara terță FC Inter Sibiu, Gliga (venit acum un an la Blaj).
Citește și: VIDEO: CIL Blaj și-a găsit atacant: Franco Gallini, jucător argentiniano-italian! Miercuri, amical cu CSC Șelimbăr
Blăjenii au miercuri, la ora 15.00, un nou meci amical, cu Interstar Sibiu (locul 3 în Liga 4 Sibiu), iar sâmbătă vor juca, de la ora 11.00, cu ASFC Agnita (locul 5 în Liga 4 din județul vecin).
De la CIL Blaj au plecat în această iarnă Nai (Unirea DMO), Borza, Pașca-Igna (Viitorul Sântimbru), Gliga și Man. Au fost înregimentați ghanezul Ntim (împrumut Hermannstadt), italianul Gallini (din Croația), Vodă (FC Bacău) și Bejan, plus T. Frățilă (CSȘ Blaj) și nu e sigur ce se va întâmpla cu Al. Costea (Academia Șona). De altfel, „galben-albaștrii” au în acest moment 5 „stranieri”, cei mai mulți dintre combatantele din Alba: ghanezii Mensah și Ntim (împrumutați de la Hermannstadt), Said Alves (braziliano-portughez) – toți mijlocași, atacantul Franco Gallini (argentiniano-italian) și apărătorul Norbert Csiki (cetățenie română și maghiară).
