Sport

CIL Blaj – CSM Unirea Alba Iulia, derby-ul „de Alba” ce inaugurează arena „Târnavele-Tiur” | Vineri, CSU Alba Iulia – acasă cu Viitorul Arad, Metalurgistul Cugir – la Ghiroda

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 minute

în

De

Liga 3: CIL Blaj – CSM Unirea Alba Iulia, derby-ul „de Alba” ce inaugurează, sâmbătă, arena „Târnavele-Tiur” | Vineri, CSU Alba Iulia – acasă cu Viitorul Arad, Metalurgistul Cugir – la Ghiroda

A doua rundă stagională din Seria 7 a Ligii 3 propune un al doilea derby „de Alba”, între CIL Blaj și CSM Unirea Alba Iulia, o confruntare atractivă care inaugurează sâmbătă, 5 septembrie, o nouă arenă sportivă a județului, „Târnavele-Tiur”. Celelalte două conjudețene joacă vineri, universitarii, la Micești, iar „roș-albaștrii” – în deplasare la Ghiroda și Giarmata Vii, toate întâlnirile fiind prevăzute la ora 17.00.

Citește și: Liga 3, Seria 7: CSC Ghiroda și Giarmata Vii – Metalurgistul Cugir 1-0 (0-0) | „Roș-albaștrii”, eșec în prelungiri dintr-un penalty extrem de ușor acordat!

*CS Universitar Alba Iulia – Viitorul Arad (vineri ora 17.00, la Micești).

Primul joc intern în noua „casă” pentru tânăra formație universitară, în Liga 3. Se înfruntă două formații care au remizat alb în etapa anterioară. Arădenii s-au impus în ambele dispute ale sezonului precedent (1-0, la Sebeș și 2-1). Amfitrionii nu pot conta pe portarul Pauletti, suspendat, și caută să înregimenteze un al treilea goalkeeper, între buturi fiind Dreghiciu. De asemenea, un nou transfer al „alb-albaștrilor”, mijlocașul de bandă Trișcă-Sălăgean (n. 20026, ex ACSM Reșița și Poli Timișoara Under 19).

*CSC Ghiroda și Giarmata Vii – Metalurgistul Cugir (vineri, ora 17.00, pe „Emilian Pavel”).

Duel între combatante în suferință în urma înfrângerilor, cu același scor, 0-2, din startul sezonului. Cugirenii nu pot conta pe Liubashov – accidentat și Butnariu – suspendat, dar merg să recupereze din puncte. În  stagiunea anteroară bănățenii au înregistrat rezultate pozitive (1-0, dintr-un penalty contestat, în prelungiri, respectiv 0-0, în deplasare), însă în play-off au acces elevii lui Lucian Itu.

*CIL Blaj – CSM Unirea Alba Iulia (sâmbătă, ora 17.00, pe „Târnavele-Tiur”).

Meci special, un derby „de Alba” ce onorează noul stadion din „Mica Romă”, intrat cu acest prilej în circuitul Ligii 3. Echipa din „Mica Romă” înfruntă pretendenta la Liga 2, echipa cu cel mai puternic lot și cel mai mare buget din serie. Cocheta arenă cu 500 de locuri dispune și de tabelă electronică, costurile administrației locale, pentru modernizare, cifrându-se la aproximativ 500.000 de euro. Conjudețenele au moral ridicat, ambele impunându-se în etapa de start: blăjenii, 2-0 la Cugir, după o evoluție solidă, iar uniriștii, 1-0 cu Unirea Sântana, fără a străluci. Se anunță o confruntare plină de pasiune și rivalitate, o conotație suplimentară venind dinspre ex-uniriștii Blănaru și R. Pîntea, respectiv albaiulianul S. Bran, adversarii grupării uniriste. În plus, în blăjenii trăiesc un complex major contra „alb-negrilor”, pierzând, fără a marca, anterioarele 4 dueluri, în care au încasat 13 goluri (ediția trecută, 0-3, pe „CIL-Veza”, cu Pîntea și Blănaru în teren, la vizitatori).

Foto: Lucian DANCIU

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Nume mari ale fotbalului românesc, pe stadionul din Baia de Arieș, de Zilele Orașului 2026: „Gest de recunoștință și respect”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 57 de minute

în

3 septembrie 2026

De

Nume mari ale fotbalului românesc, pe stadionul din Baia de Arieș, de Zilele Orașului 2026: „Gest de recunoștință și respect” Duminică, 6 septembrie 2026, de la ora 12:30, stadionul din Baia de Arieș devine locul unei întâlniri speciale pentru fotbalul din oraș: foști și actuali iubitori ai sportului rege, generații de fotbaliști și nume care […]

Citește mai mult

Sport

Foto: Albaiulianul George Bondor (CSM Unirea Alba Iulia), record național la Europenele masters de înot

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

3 septembrie 2026

De

Albaiulianul George Bondor (CSM Unirea Alba Iulia), record național la Europenele masters de înot din Slovacia Albaiulianul George Alexandru Bondor, legitimat la CSM Unirea Alba Iulia, a participat, în premieră la Campionatele Europene de înot masters, în Slovacia, la Samorin. Citește și: FOTO: Înotătorii de la CSM Unirea Alba Iulia, salbă de medalii la naționalele […]

Citește mai mult

Sport

Foto: În Cupa României, LPS Sebeș, dublă victorie cu CSM Unirea Alba Iulia, în derby „de Alba”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 20 de ore

în

2 septembrie 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș s-au înfruntat în derby „de Alba” la nivel juvenil, în cadrul turului întâi al Cupei României, la Micești, ambele dispute revenind vizitatorilor, care au acces în etapa superioară, programată în 28 octombrie. La Under 19 a fost o victorie clară a „leilor”, iar la Under 17, vizitatorii au […]

Citește mai mult