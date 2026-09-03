CIL Blaj – CSM Unirea Alba Iulia, derby-ul „de Alba” ce inaugurează arena „Târnavele-Tiur” | Vineri, CSU Alba Iulia – acasă cu Viitorul Arad, Metalurgistul Cugir – la Ghiroda

Liga 3: CIL Blaj – CSM Unirea Alba Iulia, derby-ul „de Alba” ce inaugurează, sâmbătă, arena „Târnavele-Tiur” | Vineri, CSU Alba Iulia – acasă cu Viitorul Arad, Metalurgistul Cugir – la Ghiroda

A doua rundă stagională din Seria 7 a Ligii 3 propune un al doilea derby „de Alba”, între CIL Blaj și CSM Unirea Alba Iulia, o confruntare atractivă care inaugurează sâmbătă, 5 septembrie, o nouă arenă sportivă a județului, „Târnavele-Tiur”. Celelalte două conjudețene joacă vineri, universitarii, la Micești, iar „roș-albaștrii” – în deplasare la Ghiroda și Giarmata Vii, toate întâlnirile fiind prevăzute la ora 17.00.

*CS Universitar Alba Iulia – Viitorul Arad (vineri ora 17.00, la Micești).

Primul joc intern în noua „casă” pentru tânăra formație universitară, în Liga 3. Se înfruntă două formații care au remizat alb în etapa anterioară. Arădenii s-au impus în ambele dispute ale sezonului precedent (1-0, la Sebeș și 2-1). Amfitrionii nu pot conta pe portarul Pauletti, suspendat, și caută să înregimenteze un al treilea goalkeeper, între buturi fiind Dreghiciu. De asemenea, un nou transfer al „alb-albaștrilor”, mijlocașul de bandă Trișcă-Sălăgean (n. 20026, ex ACSM Reșița și Poli Timișoara Under 19).

*CSC Ghiroda și Giarmata Vii – Metalurgistul Cugir (vineri, ora 17.00, pe „Emilian Pavel”).

Duel între combatante în suferință în urma înfrângerilor, cu același scor, 0-2, din startul sezonului. Cugirenii nu pot conta pe Liubashov – accidentat și Butnariu – suspendat, dar merg să recupereze din puncte. În stagiunea anteroară bănățenii au înregistrat rezultate pozitive (1-0, dintr-un penalty contestat, în prelungiri, respectiv 0-0, în deplasare), însă în play-off au acces elevii lui Lucian Itu.

*CIL Blaj – CSM Unirea Alba Iulia (sâmbătă, ora 17.00, pe „Târnavele-Tiur”).

Meci special, un derby „de Alba” ce onorează noul stadion din „Mica Romă”, intrat cu acest prilej în circuitul Ligii 3. Echipa din „Mica Romă” înfruntă pretendenta la Liga 2, echipa cu cel mai puternic lot și cel mai mare buget din serie. Cocheta arenă cu 500 de locuri dispune și de tabelă electronică, costurile administrației locale, pentru modernizare, cifrându-se la aproximativ 500.000 de euro. Conjudețenele au moral ridicat, ambele impunându-se în etapa de start: blăjenii, 2-0 la Cugir, după o evoluție solidă, iar uniriștii, 1-0 cu Unirea Sântana, fără a străluci. Se anunță o confruntare plină de pasiune și rivalitate, o conotație suplimentară venind dinspre ex-uniriștii Blănaru și R. Pîntea, respectiv albaiulianul S. Bran, adversarii grupării uniriste. În plus, în blăjenii trăiesc un complex major contra „alb-negrilor”, pierzând, fără a marca, anterioarele 4 dueluri, în care au încasat 13 goluri (ediția trecută, 0-3, pe „CIL-Veza”, cu Pîntea și Blănaru în teren, la vizitatori).

Foto: Lucian DANCIU

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