Administrațiile publice județene din Alba își modernizează modul de lucru și serviciile oferite comunităților: Investiții în digitalizarea administrației din Gârbova, Întregalde, Câlnic, Lupșa și Baia de Arieș

Administrațiile publice județene din Alba și Brașov își modernizează modul de lucru și serviciile oferite comunităților prin două proiecte de digitalizare finanțate prin Prioritatea 2 – „O regiune digitală”. Cele două investiții, pentru care UAT județul Alba și UAT județul Brașov au semnat contractele de finanțare cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, urmăresc să aducă mai multe procese administrative în mediul digital și să facă serviciile publice mai accesibile pentru cetățeni și companii.

Proiectele vor fi implementate în următorii doi ani. În județul Alba, investiția se va derula din luna august 2026 până în luna februarie 2028, în timp ce proiectul derulat de către județul Brașov va fi implementat pe o perioadă de 24 de luni, până în luna august 2028.

Digitalizarea procesului administrativ coordonat de Consiliul Județean Alba pentru un oraș și 4 comune

Proiectul „Digitalizarea procesului administrativ în autorități publice locale ale Județului Alba” este implementat de UAT Județul Alba în parteneriat cu UAT Comuna Gârbova, UAT Comuna Întregalde, UAT Comuna Câlnic, UAT Comuna Lupșa și UAT Oraș Baia de Arieș.

Obiectivul urmărit prin implementarea proiectului este de a pregăti instituțiile vizate pentru un model de guvernanță digitală fără hârtii, interconectat și interoperabil la nivel local. Testarea și pilotarea cu succes a soluțiilor informatice vor crea condițiile unei implementări complete în toate instituțiile care au făcut parte din proiect și instituțiile subordonate.

Mai exact, proiectul va testa și pilota, în tehnologie de tip cloud computing, o soluție care integrează mai multe aplicații, atât cele deja utilizate de instituții, cât și unele noi. Folosind tehnologii open-source și instrumente de inteligență artificială, soluția va permite interconectarea și interoperabilitatea sistemelor și va crea premisele pentru dezvoltarea unei platforme locale de e-guvernare, utilizată de mai multe instituții publice. Platforma este destinată testării în regim de „beta-testing” a unor modele de guvernanță digitală care să migreze serviciile publice aflate în răspunderea instituțiilor vizate prin proiect către nivel 5 de sofisticare și să le facă disponibile în format digital cetățenilor și mediului de afaceri.

Pentru realizarea acestor obiective, proiectul beneficiază de o valoare totală de 2.323.949,04 lei. Din această sumă, 1.911.981,50 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR/FSE+/FC/FTJ), iar 292.420,70 lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

„Digitalizarea administrației publice este o prioritate strategică atât la nivel european, cât și la nivel național, adresând cerințele tot mai complexe ale cetățenilor și mediului de afaceri. În Uniunea Europeană, inițiative precum Agenda Digitală pentru Europa și e-guvernarea au demonstrat importanța tehnologiilor digitale în transformarea administrației publice, promovând eficiența, transparența și accesibilitatea serviciilor publice. Cu toate acestea, administrațiile locale din România încă se confruntă cu multiple provocări. Sistemele actuale, preponderent manuale, nu mai sunt adecvate pentru a răspunde volumului tot mai mare de cereri din partea cetățenilor și companiilor, ceea ce limitează capacitatea unui județ de a sprijini dezvoltarea locală. Prin aceste proiecte urmărim să sprijinim administrațiile locale de nivel județean în procesul de transformare digitală și să contribuim la dezvoltarea unor servicii publice mai eficiente și mai accesibile, inclusiv în comunele Alba și Brașov”, a declarat domnul Simion Crețu, Director general ADR Centru.

Impactul celor două proiecte se va vedea atât în activitatea administrațiilor implicate, cât și în relația acestora cu cetățenii și mediul de afaceri.

În Alba, 6 instituții publice beneficiază de sprijin pentru a dezvolta servicii, produse și procese digitale, iar numărul estimat al utilizatorilor unor servicii, produse și procese digitale publice noi și optimizate este de 40.000 de utilizatori/an. Beneficiarii direcți sunt cetățenii și persoanele juridice de pe raza județului Alba, precum și personalul Consiliului Județean Alba și al partenerilor, în calitate de participanți operaționali direcți. În Brașov, beneficiarii direcți estimați sunt peste 62.000 de cetățeni, aproape 2100 de operatori economici și 30 de angajați ai administrației publice județene, se arată într-un comunicat de presă transmis de ADR Centru.

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