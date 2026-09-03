3 septembrie 2026 | Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina s-a ieftinit în mai multe stații din oraș. Cât costă benzina

Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina s-a ieftinit în mai multe stații din oraș. Cât costă benzina

Prețurile carburanților continuă să se mențină la un nivel ridicat în Alba Iulia și în România, însă, față de luna trecută, motorina s-a ieftinit cu aproximativ 17 bani pe litru după ce acciza a fost redusă cu 25%.

Preț carburanți Alba Iulia la data de 3 septembrie 2026, potrivit peco-online:

OMV:

Motorină – 10.03 lei

Benzină – 9.61 lei

Petrom:

Motorină – 9.97 lei

Benzină – 9.55 lei

Lukoil

Motorină – 10.23 lei

Benzină – 9.57 lei

Mol:

Motorină – 10.14 lei

Benzină – 9.61 lei

Rompetrol:

Motorină – 10.18 lei

Benzină – 9.59 lei

Potrivit Ministerului Finanțelor, noua ajustare a accizei la motorină reprezintă o diminuare cu 701,07 lei/1.000 litri, respectiv 829,69 lei/tonă. Astfel, în intervalul 1-15 septembrie, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard pe piaţa internă va fi de 2.103,22 lei/1.000 litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 1,4%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 6,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru s-a diminuat cu 5,2%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 27,5 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile.

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