Curier Județean

3 septembrie 2026 | Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina s-a ieftinit în mai multe stații din oraș. Cât costă benzina

Bogdan Ilea

Publicat

acum 43 de minute

în

De

Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina s-a ieftinit în mai multe stații din oraș. Cât costă benzina

Prețurile carburanților continuă să se mențină la un nivel ridicat în Alba Iulia și în România, însă, față de luna trecută, motorina s-a ieftinit cu aproximativ 17 bani pe litru după ce acciza a fost redusă cu 25%.

Preț carburanți Alba Iulia la data de 3 septembrie 2026, potrivit peco-online:

OMV:

  • Motorină – 10.03 lei
  • Benzină – 9.61 lei

Petrom:

  • Motorină – 9.97 lei
  • Benzină – 9.55 lei

Lukoil

  • Motorină – 10.23 lei
  • Benzină – 9.57 lei

Mol:

  • Motorină – 10.14 lei
  • Benzină – 9.61 lei

Rompetrol:

  • Motorină – 10.18 lei
  • Benzină – 9.59  lei

Potrivit Ministerului Finanțelor, noua ajustare a accizei la motorină reprezintă o diminuare cu 701,07 lei/1.000 litri, respectiv 829,69 lei/tonă. Astfel, în intervalul 1-15 septembrie, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard pe piaţa internă va fi de 2.103,22 lei/1.000 litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 1,4%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 6,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru s-a diminuat cu 5,2%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 27,5 lei mai puțin decât în urmă cu 30 de zile.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Foto | Accident rutier la Alba Iulia, în zona Ambient: Un singur autoturism implicat. O persoană primește îngrijiri medicale

Bogdan Ilea

Publicat

acum 37 de minute

în

3 septembrie 2026

De

Accident rutier la Alba Iulia, în zona Ambient: Un singur autoturism implicat. O persoană primește îngrijiri medicale Un accident rutier a avut loc joi, 3 septembrie 2026, la Alba Iulia, zona Ambient. Un singur autoturism a fost implicat în evenimentul rutier, iar o persoană necesită îngrijiri medicale. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia […]

Citește mai mult

Curier Județean

Nouă mașini ajung la fier vechi: Primăria Alba Iulia scoate la valorificare inclusiv un Porsche. Document

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

3 septembrie 2026

De

Nouă mașini ajung la fier vechi: Primăria Alba Iulia scoate la valorificare inclusiv un Porsche. Document Primăria Municipiului Alba Iulia pregătește valorificarea unui lot de nouă autovehicule scoase din uz, care vor fi predate, în starea în care se află, unor operatori economici autorizați pentru colectarea și tratarea vehiculelor scoase din uz. Procedura se desfășoară […]

Citește mai mult

Curier Județean

Video | Noul sens giratoriu din Sebeș, la intersecția străzilor Augustin Bena, Mihail Kogălniceanu și Fântânele, aproape de finalizare: Cum arată

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

3 septembrie 2026

De

Noul sens giratoriu din Sebeș, la intersecția străzilor Augustin Bena, Mihail Kogălniceanu și Fântânele, aproape de finalizare: Cum arată Lucrările pentru amenajarea sensului giratoriu de la intersecția străzilor Augustin Bena, Mihail Kogălniceanu și Fântânele din Sebeș sunt aproape de finalizare. Proiectul a fost demarat în aprilie 2026, iar termenul de execuție este de aproximativ trei […]

Citește mai mult