Localnici terorizaţi de lupi, într-un sat din județul vecin. Primar: ,,Nu există o procedură rapidă ca la urs, legea ne obligă doar la acţiuni de alungare”
Localnici terorizaţi de lupi, într-un sat din județul vecin. Primar: ,,Nu există o procedură rapidă ca la urs, legea ne obligă doar la acţiuni de alungare”
Localnicii din satul Cimpa, care aparține de orașul Petrila, județul Hunedoara, se plâng că, de mai bine de o lună, sunt terorizați de lupi care pătrund în gospodării și le atacă animalele.
În această situaţie, oamenii cer intervenţia urgentă a autorităţilor, însă, potrivit acestora, procedurile pentru eliminarea lupilor sunt mai anevoioase decât în cazul urşilor, unde intervenţia poate fi rapidă, deşi ambele categorii sunt specii protejate prin lege, scrie News.ro.
„Nu există o procedură rapidă ca la urs, legea ne obligă doar la acţiuni de alungare”, afirmă primarul Vasile Jurcă.
Potrivit presei locale, localnicii din satul Cimpa, care aparţine oraşului Petrila, sunt terorizaţi de lupii care coboară în localitate noapte de noapte în căutare de hrană şi le atacă animalele din gospodărie, omorându-le şi câinii de pază din curţi.
Lupii nu mai au teamă de om şi coboară nestingheriţi pe uliţele satului, unele dintre acestea fiind chiar surprinse de camerele de supraveghere din localitate. De teama animalelor sălbatice, oamenii se văd nevoiţi să vegheze cu bâta în mână în staulul oilor, pentru a-şi apăra animalele din gospodării. Speriaţi şi disperaţi, oamenii evită să mai iasă pe uliţe după lăsarea întunericului şi au început să strângă semnături pentru a depune o petiţie oficială la autorităţi, informează Ziarul Văii Jiului.
,,Se întâmplă de o lună de zile. La noi a venit pe la 10:30 seara. Soţul meu mânca, l-a auzit pe căţel lătrând, apoi un chiţăit scurt şi nu a mai fost nimic… nici măcar un fir de păr! La vecinul David Marius l-a luat tot aşa, e filmat pe camere. La alt vecin, la Andreea, a luat patru oi. Oamenii i-au văzut la 4:30 dimineaţa în colonie, au crezut că e un câine şi când s-au uitat mai bine, era lupul. Am strâns deja 110 semnături din tot satul şi vrem să se ia măsuri! Să-i ducă de aici, că nu se mai poate! Încep copiii şcoala, se întunecă devreme şi ne e frică să mai ieşim în curte, că vin pe stradă, pur şi simplu”, a povestit pentru publicaţia citată o femeie din Cimpa.
Primarul oraşului Petrila, Vasile Jurcă, afirmă că intervenţia pentru eliminarea lupilor nu este la fel de rapidă ca în cazul urşilor, autorităţile locale putând doar să alunge animalele, în contextul legislaţiei stricte privind speciile protejate.
,,Prefectura ne-a răspuns că trebuie să organizăm, împreună cu jandarmii şi poliţia locală, acţiuni de alungare. Lupul este protejat de lege şi, din păcate, nu există o procedură legală, aşa cum există la urs, de capturare sau ca prin dispoziţia primarului să poată fi eliminat prin împuşcare. Am primit sesizări de la Cimpa, avem trei situaţii unde au intrat şi au omorât câteva oi şi au luat doi căţei din curţi. O să convocăm o comisie formată din Garda Forestieră, Agenţia de Mediu, Primărie şi Jandarmerie, să vedem dacă putem obţine de la Ministerul Mediului o autorizaţie pentru capturare sau împuşcare”, a declarat pentru aceeaşi publicaţie primarul Vasile Jurca.
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