Cinci membri ai unei rețele de trafic de droguri pe ruta Spania – România, condamnați la peste 38 de ani de închisoare. Liderul grupării a primit peste 18 ani după gratii

Cinci bărbați care au constituit o reața de trafic internațional de droguri de risc au fost condamnați de Tribunalul Alba la peste 38 de ani de închisoare. Liderul grupării, arestat și judecat în lipsă, recidivist, a primit peste 18 ani după gratii.

Cei cinci au fost trimiși în judecată de DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia, în urma unei anchete care a documentat introducerea în țară a unor cantități mari de cannabis din Spania, disimulate în colete expediate printr-o firmă de curierat internațional.

Potrivit rechizitoriului, în perioada 26-29 ianuarie 2025, inculpații au participat la transportul din Spania în România a trei colete în care erau disimulate 37,51 kilograme de cannabis. Ancheta a stabilit că activitatea infracțională se derula de mai multă vreme: din august 2024 până la data flagrantului, pe filiera grupului au fost expediate 38 de colete cu droguri, iar liderul rețelei ar fi trimis colete aproape săptămânal încă din ianuarie 2024.

Instanța l-a găsit vinovat pe Lenuț Dragotă, liderul rețelei, de trafic de droguri de risc, trafic internațional de droguri de risc și constituire a unui grup infracțional organizat, aplicându-i pedepse de 7, respectiv 9 și 8 ani de închisoare, contopite într-o pedeapsă parțială de 14 ani. Pentru că infracțiunile au fost comise în stare de recidivă postcondamnatorie, inculpatul avea de executat un rest de 4 ani și 6 luni dintr-o condamnare anterioară a Tribunalului Bistrița-Năsăud, instanța a majorat pedeapsa la un total de 18 ani și 6 luni de închisoare.

Judecătorii au reținut că bărbatul a avut rolul determinant în organizarea și coordonarea grupării, procurând cannabisul din Spania de la persoane de origine marocană, ambalându-l în pungi vidate și monitorizând transporturile prin dispozitive GPS introduse în colete. Ancheta a stabilit că acesta se ascunde pe teritoriul Spaniei încă din 2021, fiind căutat prin mandat european de arestare și semnalare în Sistemul de Informații Schengen. Cazierul său cuprinde, potrivit hotărârii, numeroase condamnări pronunțate de autoritățile spaniole pentru violență domestică, amenințare, ultraj, conducere fără permis și furt calificat.

„Acesta a organizat mecanismul de aprovizionare cu cannabis din Spania, a recrutat și coordonat membrii grupării, stabilindu-le atribuțiile concrete, respectiv preluarea coletelor, distribuirea drogurilor și colectarea sumelor de bani rezultate din comercializarea acestora.

Gravitatea deosebită a faptelor rezultă din caracterul organizat și transfrontalier al activității infracționale, din cantitatea foarte mare de cannabis introdusă în țară cu ocazia flagrantului (37,51 kg), din împrejurarea că acest transport reprezenta doar unul dintre numeroasele transporturi efectuate în perioada de activitate a grupării, precum și din scopul urmărit de inculpați, respectiv obținerea unor importante beneficii materiale prin comercializarea sistematică a drogurilor pe piața ilicită din România”, a precizat magistratul.

Un singur traficant, pedeapsă cu suspendare

Al doilea inculpat, Răzvan Valerian M., a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 6 ani de închisoare, în regim de detenție, pentru trafic de droguri de risc, trafic internațional de droguri de risc și constituire a unui grup infracțional organizat. Acesta avea rolul principal în asigurarea distribuției drogurilor la nivel național, sub coordonarea directă a liderului rețelei. Instanța a menținut față de acesta măsura controlului judiciar. David Marian C. A primit 4 ani și 7 luni de închisoare, inclusiv pentru deținere de droguri pentru consum propriu. La data flagrantului, la domiciliul său ar fi fost găsite, alături de cannabis, urme de ketamină și cocaină.

Din analiza comunicațiilor extrase de pe telefonul mobil al iacestuia a rezultat că folosea mai multe conturi și aplicații de mesagerie criptată, printre care Signal – aplicație pe care ancheta a constatat că o ștersese ulterior, faptă interpretată de anchetatori drept o încercare de a ascunde comunicările legate de trafic.

Bogdan Florin G. A fost condamnat la 6 ani și 5 luni de închisoare, cu revocarea unei suspendări anterioare. Potrivit anchetei, banii colectați din comercializarea drogurilor îi erau predați acestuia., care îi schimba în euro, raporta încasările liderului rețelei și le trimitea apoi în Spania, disimulate tot în colete.

Marius Alin G. a primit cea mai blândă pedeapsă dintre cei cinci: 3 ani de închisoare, cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe un termen de 3 ani, impunându-i obligații precum prestarea a 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității. Instanța a dispus confiscarea specială a cantităților de cannabis ridicate în cursul anchetei, care însumează peste 45 de kilograme, a telefoanelor mobile și dispozitivelor GPS folosite de inculpați, precum și confiscarea extinsă a unor sume cuprinse între 102.504 și 218.174 lei de la patru dintre inculpați, reprezentând diferența dintre veniturile lor reale și cele licite dobândite în ultimii cinci ani.

Hotărârea din 7 august 2025 poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

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