Foto | Accident rutier la Alba Iulia, în zona Ambient: Un singur autoturism implicat. O persoană primește îngrijiri medicale
Accident rutier la Alba Iulia, în zona Ambient: Un singur autoturism implicat. O persoană primește îngrijiri medicale
Un accident rutier a avut loc joi, 3 septembrie 2026, la Alba Iulia, zona Ambient. Un singur autoturism a fost implicat în evenimentul rutier, iar o persoană necesită îngrijiri medicale.
Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în mun. Alba Iulia, str Alexandru Ioan Cuza, zona Ambient.
In accident este un singur autoturism implicat. O persoană conștientă, neîncarerată, necesită îngrijiri medicale.
Forțele alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.
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