Foto | Accident rutier la Alba Iulia, în zona Ambient: Un singur autoturism implicat. O persoană primește îngrijiri medicale

Nouă mașini ajung la fier vechi: Primăria Alba Iulia scoate la valorificare inclusiv un Porsche. Document Primăria Municipiului Alba Iulia pregătește valorificarea unui lot de nouă autovehicule scoase din uz, care vor fi predate, în starea în care se află, unor operatori economici autorizați pentru colectarea și tratarea vehiculelor scoase din uz. Procedura se desfășoară […]