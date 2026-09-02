Petiție online pentru desființarea semaforului de la intersecția Calea Moților – strada Albac, din cartier Micești din Alba Iulia: ,,Se formează coloane foarte mari la orele de vârf”

O petiție online a fost inițiată în mediul online pentru desființarea semaforului de la intersecția Calea Moților – strada Albac, din cartier Micești din Alba Iulia, motivul principal invocat fiind coloanele foarte mari de mașini care se formează în special la orele de vârf.

Semaforizarea recent instituită la intersecția Calea Moților – strada Albac, în cartierul Micești, generează blocaje semnificative de trafic, în special în intervalele de vârf.

În cursul dimineții, pe sensul de deplasare către municipiul Alba Iulia, se formează coloane foarte mari, care afectează locuitorii din întreaga zonă situată de la Penny, spre Micești, Șard și localitățile învecinate.

În aceste condiții, inclusiv utilizarea rutelor alternative devine dificilă sau, în anumite intervale, aproape imposibilă. Spre exemplu, conducătorii auto care ar putea utiliza strada Nazareth Ilit și traseul de sub pădure sunt nevoiți mai întâi să parcurgă coloana formată pe strada Zlatnei și Calea Moților pentru a ajunge la strada Alessandria și, ulterior, la ruta alternativă prin Nazareth Ilit. Astfel, eficiența acestei variante de ocolire este considerabil diminuată.

În intervalul de după-amiază, situația se inversează. Între orele 16:00 și 17:00 se formează deja coloane importante pe sensul de ieșire din municipiu, acestea ajungând, în anumite momente, de la semaforul din Micești până în zona Kaufland.

Considerăm că situația se va agrava semnificativ odată cu începerea anului școlar, când volumul de trafic va crește suplimentar atât dimineața, cât și după-amiaza.

Este de înțeles că introducerea semaforizării la intersecția Calea Moților – strada Albac a avut probabil ca obiectiv facilitarea accesului în Calea Moților pentru locuitorii deserviți de strada Albac și de străzile adiacente, precum și pentru o parte dintre locuitorii cartierului Orizont.

Cu toate acestea, configurația actuală a circulației oferă deja alternative importante pentru această zonă. O parte semnificativă a traficului din cartierul Orizont utilizează strada Alcalá de Henares, care asigură ieșirea alternativă fie prin strada Șincai, spre zona Dedeman, fie spre zona Bazinului Olimpic – Lidl, fără a mai fi necesară accesarea Căii Moților prin intersecția cu strada Albac.

De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că, spre deosebire de alte instalații de semaforizare realizate în cadrul proiectului de mobilitate urbană și care sunt supuse obligațiilor de menținere pe perioada de sustenabilitate a proiectului, semaforul amplasat la intersecția Calea Moților – strada Albac nu se află în aceeași situație.

În consecință, reevaluarea soluției de trafic și, după caz, oprirea sau modificarea modului de funcționare a acestui semafor nu ar trebui să fie condiționată de obligațiile de sustenabilitate aferente proiectului de mobilitate, ceea ce permite autorității locale să adopte o soluție adaptată efectelor reale constatate în trafic.

În aceste condiții, considerăm necesară reevaluarea raportului dintre beneficiul adus unui flux local de trafic și impactul produs asupra circulației pe Calea Moților, una dintre principalele artere de acces în municipiul Alba Iulia pentru locuitorii din Micești, Șard și localitățile învecinate.

În forma actuală, semaforizarea produce întârzieri semnificative pentru un volum foarte mare de participanți la trafic și afectează inclusiv accesul către rutele alternative care ar putea contribui la degrevarea Căii Moților.

Prin urmare, solicităm Primăriei Municipiului Alba Iulia și autorităților competente reevaluarea de urgență a soluției de trafic adoptate în această intersecție și dispunerea opririi semaforizării în forma actuală, precum și identificarea și implementarea unei soluții care să asigure atât siguranța circulației, cât și fluența traficului pe Calea Moților.

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