Cum va fi iarna 2026-2027: Temperaturi peste medie și precipitații mai abundente anunțate de meteorologi
Cum va fi iarna 2026-2027: Temperaturi peste medie și precipitații mai abundente anunțate de meteorologi
Iarna acestui an ar putea avea temperaturi peste valorile normale, ceea ce înseamnă că în zonele de câmpie și la altitudini joase ploile ar putea fi mai frecvente decât ninsorile.
Potrivit iMeteo, perspectivele climatologice actuale pentru toamnă și iarnă indică o schimbare semnificativă a vremii. În septembrie sunt așteptate temperaturi peste medie și precipitații sub medie.
Vremea se va schimba începând din octombrie, după lunile secetoase recente. Temperaturile neobișnuit de ridicate ale Mării Mediterane și Mării Adriatice ar putea favoriza o evaporare mai intensă și un aport mai mare de umezeală în atmosferă, ceea ce ar putea duce la furtuni, ploi abundente sau ninsori în lunile următoare.
Din noiembrie, vremea ar putea deveni mai umedă, iar prognozele indică precipitații peste normal în perioada decembrie-februarie. Temperaturile ar urma însă să rămână peste medie, astfel că în zonele joase ploile ar putea fi mai frecvente decât ninsorile.
În regiunile montane, precipitațiile suplimentare ar putea aduce mai multă zăpadă.
Sudul Europei intră în perioada cu cel mai ridicat risc de viituri rapide
Meteorologii au avertizat recent că valul de temperaturi extreme a încălzit puternic Marea Mediterană, transformând-o într-o sursă importantă de energie pentru furtunile și ploile torențiale care se pot produce în lunile septembrie și octombrie.
Astfel, sudul Europei intră în perioada cu cel mai ridicat risc de viituri rapide, în timp ce temperaturile vor rămâne peste normalul perioadei în multe regiuni.
Evoluția vremii este influențată și de intensificarea fenomenului El Niño. Acesta se produce atunci când apele din estul Oceanului Pacific ecuatorial se încălzesc peste valorile obișnuite, modificând circulația atmosferică și tiparele meteorologice în numeroase regiuni ale planetei.
Organizația Meteorologică Mondială avertizează că actualul El Niño continuă să se intensifice și ar putea deveni unul dintre cele mai puternice observate vreodată. Fenomenul favorizează creșterea temperaturii medii globale și poate amplifica riscul producerii unor evenimente meteorologice extreme.
Comisia Europeană arată că fenomenul poate contribui și la temperaturi peste normal în Europa în această toamnă, iar efectele încălzirii s-ar putea prelungi până în primăvara următoare.
Specialiștii se tem că asocierea dintre un El Niño foarte puternic și încălzirea produsă de schimbările climatice ar putea transforma anul 2027 în cel mai cald an înregistrat la nivel global.
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