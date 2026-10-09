CIL Blaj – CS Universitar Alba Iulia 2-2 (2-0), în derby „de Alba”! Studenții au oferit surpriza, au revenit de la 0-2 și au încurcat socotelile liderului!

CIL Blaj – CS Universitar Alba Iulia 2-2 (2-0), în derby „de Alba”, din Liga 3! Studenții au oferit surpriza, au revenit de la 0-2 și au încurcat socotelile liderului!

Liderul CIL Blaj s-a împiedicat pe teren propriu de CS Universitar Alba Iulia, în derby „de Alba”, scor 2-2 (2-0), pierzând puncte prețioase într-un joc în care era considerat mare favorită!

Tânăra formație universitară a reușit o „remontada” de senzație, și a întors scorul în actul secund! Echipa din „Mica Romă” este în evidentă scădere de turație, cu numai două puncte în ultimele 3 jocuri, iar pentru studenți remiza este cât o victorie, un punct de moral, după 3 eșecuri consecutive, chiar dacă rămân fără succes în stagiunea curentă.

CIL Blaj – CS Universitar Alba Iulia, derby „de Alba”.

Blăjenii au început ca un adevărat lider și s-au distanțat rapid, prin reușitele lui Băican (12) și golgheterul Blănaru (15, al șaptelea gol în „galben-albastru”). Apoi, echipa din „Mica Romă” a scăzut nivelul, iar albaiulienii au avut două bare, plus o ocazie la care a intervenit R. Damian. Se putea face 3-0 (R. Pîntea, 52, singur cu Pauletti), însă lucrurile s-au complicat, iar Stănilă (56, fostul echipier al Blajului) a redus ecartul, conform cursului jocului, și a readus emoțiile. Blajul nu și-a revenit, Velțan a mai lovit încă o dată bara, iar egalarea a fost izbutită de Stănilă (64), dublă contra fostei echipe! S-a jucat pe conte cu ocazii mari Stănilă (83) și Tineiu (84, paradă Pauletti), faze în care balanța se putea înclina în fiecare parte!, urmând Velțan (91) și Tineiu (90+2)

Liderul, după primul eșec stagional, universitarii, fără succes în stagiunea curentă

Arbitri R. Necrici, Cr. Mureșan (ambii Maramureș), L. Zifceac; rezervă B. Oszaczky-Butkay (ambii Bihor) Observatori J. Fodor (Harghita), I. Orosfoian (Mureș).

foto: Peter SZILAGYI

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