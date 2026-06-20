Sport

CIL Blaj a cucerit trofeul Campionatului Național Under 17, după finala regională cu CSȘ Brașovia Brașov | Performanță pentru fotbalul din „Mica Romă”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

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CIL Blaj a cucerit trofeul Campionatului Național Under 17, după finala regională cu CSȘ Brașovia Brașov | Performanță pentru fotbalul din „Mica Romă”!

CIL Blaj a realizat un rezultat excelent, echipa din „Mica Romă” câștigând trofeul Campionatului Național Under 17, după finala regională

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Pe „CSȘ Blaj” s-a disputat meciul decisiv, adjudecat de gazde, scor 3-0 (2-0), reușite Răhăian (5, a debutat în Liga 3) Dragomir (7), Popa (81), cu CSȘ Brașovia Brașov.

Rezultatele din disputele cu echipele din Sibiu și Brașov, dar mai ales calitatea jocului colectivă și individuală, reprezintă un feedback vis-a-vis de conceptul de joc pe care dorim să-l implementăm împreună cu colegii mei, Olimpiu și Daniel. Un concept în care căutăm să dezvoltăm jucătorul, iar prin colaborarea cu CIL Blaj încercăm să le asigurăm o promovare cât mai rapidă spre seniorat. Felicit jucătorii pentru rezultate dar mai ales pentru atitudinea pe care au dovedit-o pe parcursul acestui an competițional”, a transmis Alin Hancăș.

Blăjenii se numără printre cele 7 echipe din țară învingătoare la acest nivel, s-au bucurat pentru victorie, dar nu pentru trofeu, medalii sau tricouri, acestea nefiind oferite după meci. Sezonul trecut, același rezultat l-a realizat Fortuna Lunca Mureșului, la Under 19.

CIL Blaj: Răzvan Păcurar – Edgar Gabor, Sebastian Rotaru, Rareș Micu-Cristea, Tudor Popa, Alin Răhăian, Dragoș Cristea, Mateo Simu, Andrei Popa, Răzvan Dragomir, Radu Mezei; rezerve Alexandru Ciufudean, Paul Gligor, Richard Szekeli, Mihai Coman, Bogdan Oancea, Dragoș Lozonschi. Antrenor Alin Hancăș, Olimpiu Cucerzan, Daniel Tătar.

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