Cele 6 participante din Alba la Campionatul Interjudețean Under 14 Alba-Hunedoara și-au aflat programul primăverii | S-au înscris Juniorul Aiud, ȘF Valea Frumoasei, Metalurgistul Cugir, Sportul Petrești, CSȘ Blaj și CS Ocna Mureș

Cele 6 participante din Alba la Campionatul Interjudețean Under 14 Alba-Hunedoara știu programul primăverii | S-au înscris Juniorul Aiud, ȘF Valea Frumoasei, Metalurgistul Cugir, Sportul Petrești, CSȘ Blaj și CS Ocna Mureș
În primăvară, începând din 7/8 martie, se dispută, în premieră, Campionatul Interjudețean Alba-Hunedoara la Under 14. Vor participa la această competiție juvenilă organizată de AJF Alba, în colaborare cu AJF Hunedoara, 6 echipe din Alba și două din Hunedoara.
În toamnă, în Alba, campionatul județean Under 14 a avut 12 formații, jucându-se în singur tur), iar pe podium s-au clasat Juniorul Aiud – 29 de puncte (singura neînvinsă, numai două remize, golaveraj 35-3, cea mai bună defensivă), Școala de Fotbal Valea Frumoasei – 27 de puncte (două înfrângeri, cel mai bun atac) și Metalurgistul Cugir (24 de puncte).
Demn de remarcat este faptul că Școala de Fotbal valea Frumoasei și Juniorul Aiud sunt înscrise și la Campionatul interjudețean Under 15 Alba-Hunedoara.
La Campionatul Interjudețean Under 14 Alba-Hunedoara, județul vecin este reprezentat de CFR Simeria (antrenor Dorin Costea) și Aurul Brad (antrenor Alin Gomoi), iar din Alba sunt Juniorul Aiud (locul 1, antrenor Mircea Groza), Școala de Fotbal Valea Frumoasei (locul 2, antrenor Vlad Găldean), Metalurgistul Cugir (locul 3, antrenor Alin Șuteu), Sportul Petrești (locul 5, amtrenor Mihai Ciorgovean), CSȘ Blaj (locul 6, antrenor Olimpiu Cucerzan) și CS Ocna Mureș (locul 7, antrenor Claudiu Coltor). Nu s-a înscris Olimpia Aiud (a terminat pe locul 4).
Programul primei etape: *sâmbătă, 7 martie, ora 13.30: Sportul Petrești – CFR Simeria; ora 16.00: Școala de Fotbal Valea Frumoasei – CS Ocna Mureș; *duminică, 8 martie, ora 11.30: Juniorul Aiud – Metalurgistul Cugir, Aurul Brad – CSȘ Blaj.
Echipele sunt formate din jucători din anul 2012 și mai tineri și maxim 3 jucători născuți după 1 septembrie 2011. Mai trebuie precizat că Școala de Fotbal Valea Frumoasei și Sportul Petrești vor evolua în cuplaj, sâmbătă dimineața, la Petrești.
Sunt prevăzute 14 etape, în sistem tur-retur, în datele de 8, 15, 22 și 29 martie, 5, 8 (miercuri, etapa 6, intermediară), 19 (ultima a turului, când echipele din Alba joacă între ele) și 26 aprilie, 3, 10, 17, 24 și 31 mai, respectiv 7 iunie (runda de final).
