30 mai 2026 | La Băile Sărate Ocna Mureș SE DESCHID piscinele exterioare în noul sezon estival

La Băile Sărate Ocna Mureș SE DESCHID piscinele exterioare în noul sezon estival

De sîmbătă, 30 mai 2026, se deschid piscinele exterioare la Băile Sărate Ocna Mureș în noul sezon estival.

Anunțul oficial a fost făcut în seara zilei de vineri, 29 iulie 2026.

În acest fel Băile Sărate Ocna Mureș pot fi o destinație și mai atractivă în minivacanța de Rusalii 2026.

„Vă invităm la Băile Sărate! Vă așteptăm să vă bucurați de soare, aer curat și apă sărată benefică pentru sănătate”, este îndemnul lansat de administratorii complexului.

Băile Sărate Ocna Mureș reprezintă una dintre cele mai moderne baze balneare din România, redeschisă în anul 2023 și construită pentru a continua tradiția balneară a orașului începută încă din secolul al XIX-lea.

Complexul dispune de bazine cu apă sărată și dulce, zone de tratament, spații de recuperare medicală și facilități de agrement care atrag sute de mii de turiști anual.

Dezvoltarea Băilor Sărate a contribuit semnificativ la revitalizarea economică a orașului Ocna Mureș, prin apariția de pensiuni, restaurante și noi investiții turistice.

În ultimii ani, complexul a devenit un important punct de atracție în județul Alba, fiind apreciat atât pentru efectele terapeutice ale apei sărate, cât și pentru condițiile moderne oferite vizitatorilor.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

