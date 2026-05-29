30 mai 2026 | La Băile Sărate Ocna Mureș SE DESCHID piscinele exterioare în noul sezon estival

Ioana Oprean

acum 13 minute

De sîmbătă, 30 mai 2026, se deschid piscinele exterioare la Băile Sărate Ocna Mureș în noul sezon estival.

Anunțul oficial a fost făcut în seara zilei de vineri, 29 iulie 2026.

În acest fel Băile Sărate Ocna Mureș pot fi o destinație și mai atractivă în minivacanța de Rusalii 2026.

„Vă invităm la Băile Sărate! Vă așteptăm să vă bucurați de soare, aer curat și apă sărată benefică pentru sănătate”, este îndemnul lansat de administratorii complexului.

Băile Sărate Ocna Mureș reprezintă una dintre cele mai moderne baze balneare din România, redeschisă în anul 2023 și construită pentru a continua tradiția balneară a orașului începută încă din secolul al XIX-lea.

Complexul dispune de bazine cu apă sărată și dulce, zone de tratament, spații de recuperare medicală și facilități de agrement care atrag sute de mii de turiști anual.

Dezvoltarea Băilor Sărate a contribuit semnificativ la revitalizarea economică a orașului Ocna Mureș, prin apariția de pensiuni, restaurante și noi investiții turistice.

În ultimii ani, complexul a devenit un important punct de atracție în județul Alba, fiind apreciat atât pentru efectele terapeutice ale apei sărate, cât și pentru condițiile moderne oferite vizitatorilor.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Prezența unui URS, semnalată în comuna Săsciori: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă

acum 38 de minute

29 mai 2026

Prezența unui URS, semnalată în comuna Săsciori: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă În comuna Săsciori a fost semnalată prezența unui urs, a anunțat Jandarmeria Alba vineri, 29 mai 2026, la ora 21.45. „La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru […]

FOTO | Elevii Colegiului Militar din Alba Iulia, în prim-plan la evenimentul „Eroi prin Ochi de Copii" 2026, din județul Cluj

acum 3 ore

29 mai 2026

Elevii Colegiului Militar din Alba Iulia, în prim-plan la evenimentul „Eroi prin Ochi de Copii” 2026, din județul Cluj Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au participat joi, 28 mai 2026, în județul Cluj,  la cea de-a patra ediție a evenimentului „Eroi prin Ochi de Copii”, organizat de Primăria comunei Jucu și Școala […]

Dotări noi la Spitalul Orășenesc Cugir: Aparatură de ultimă generație pentru cabinete, laboratoare de analize medicale, de radiologie și imagistică, printr-o finanțare din fonduri europene de 4 milioane de euro 

acum 3 ore

29 mai 2026

Dotări noi la Spitalul Orășenesc Cugir: Aparatură de ultimă generație pentru cabinete, laboratoare de analize medicale, de radiologie și imagistică, printr-o finanțare din fonduri europene de 4 milioane de euro Spitalul Orășenesc Cugir a semnat contractul de finanțare în valoare de 4 milioane de euro pentru proiectul ,,Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în […]

