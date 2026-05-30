PENSII 2026 | Statul schimbă regulile pentru pensionari: taloanele de pensie și legitimațiile veteranilor vor avea cod QR din 2027
Statul schimbă regulile pentru pensionari: Taloanele de pensie și legitimațiile veteranilor vor avea cod QR din 2027
O propunere legislativă depusă miercuri în Parlament prevede introducerea, de la 1 ianuarie 2027, a codurilor QR sau a codurilor de bare pe taloanele de pensie și pe legitimațiile veteranilor și invalizilor, pentru acordarea reducerilor la transport.
Proiectul beneficiază de sprijin parlamentar extins, fiind semnat de 70 de senatori și deputați din PSD, PNL, USR, UDMR, AUR, SOS și UPR.
Citește și: PENSII 2026 | Cât va costa un an de vechime la pensie, începând cu 1 iulie. Majorarea salariului minim va crește prețul
Potrivit inițiativei, pensionarii vor putea beneficia de reducerea de 50% la transport exclusiv pe baza talonului de pensie care va conține un cod QR sau cod de bare, menit să permită verificarea electronică rapidă a drepturilor.
Inițiatorii susțin că actualul sistem creează dificultăți în validarea facilităților și în procesul de decontare, iar introducerea codurilor digitale ar elimina necesitatea prezentării altor documente justificative.
Proiectul vizează și veteranii de război, invalizii, marii mutilați și văduvele de război, care vor avea legitimații de transport securizate cu elemente digitale de identificare.
Conform propunerii:
- veteranii decorați, invalizii și marii mutilați vor beneficia anual de 12 călătorii gratuite dus-întors sau 24 simple, la clasa I, pe orice tren;
- văduvele de război vor avea dreptul la 6 călătorii gratuite dus-întors sau 12 simple, la clasa a II-a;
- veteranii și văduvele din mediul rural vor putea efectua gratuit 12 călătorii dus-întors cu trenul, transportul auto sau naval.
O prevedere controversată a proiectului stabilește că legitimațiile de transport vor putea fi folosite și de soț, soție sau alte persoane mandatate prin procură autentificată, fără ca titularul să fie prezent la efectuarea călătoriei.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Rusalii 2026: Restricții pentru transportul greu pe mai multe șosele din România
Rusalii 2026: Restricții pentru transportul greu pe mai multe șosele din România În minivacanța de Rusalii 2026, circulația vehiculelor de mare tonaj este restricționată pe anumite sectoare de autostrăzi și drumuri naționale europene, pentru a preveni aglomerația și pentru a crește siguranța rutieră în perioada cu trafic intens. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere […]
Condamnări pentru fraudă cu fonduri europene: Închisoare cu suspendare și amenzi penale. Decizie la Tribunalul Alba
Condamnări pentru fraudă cu fonduri europene: Închisoare cu suspendare și amenzi penale. Decizie la Tribunalul Alba Un dosar amplu privind fraudarea fondurilor europene s-a încheiat, joi, 28 mai 2026 la Tribunalul Alba cu condamnarea mai multor persoane fizice și juridice implicate într-un mecanism de utilizare a unor documente false sau inexacte pentru obținerea de finanțări […]
România, într-o ,,recesiune extrem de dură”, aproape de stagflație. Economist: „Este cel mai prost scenariu în care se putea afla țara. 75.000 de locuri de muncă ar putea dispărea până la finalul anului”
România, într-o ,,recesiune extrem de dură”, aproape de stagflație. Economist: „Este cel mai prost scenariu în care se putea afla țara. 75.000 de locuri de muncă ar putea dispărea până la finalul anului” Economistul Adrian Negrescu a avertizat joi, 28 mai 2026, că 75.000 de locuri de muncă ar putea dispărea până la finalul anului […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
PENSII 2026 | Statul schimbă regulile pentru pensionari: taloanele de pensie și legitimațiile veteranilor vor avea cod QR din 2027
Statul schimbă regulile pentru pensionari: Taloanele de pensie și legitimațiile veteranilor vor avea cod QR din 2027 O propunere legislativă...
Rusalii 2026: Restricții pentru transportul greu pe mai multe șosele din România
Rusalii 2026: Restricții pentru transportul greu pe mai multe șosele din România În minivacanța de Rusalii 2026, circulația vehiculelor de...
Știrea Zilei
VIDEO | Eric și Eduard Radu, cei doi frați minune cu origini în Alba, prestație impresionantă în finala „Românii au talent” 2026: Dans popular combinat cu street dance. Pe ce loc s-au clasat
Eric și Eduard Radu, cei doi frați minune cu origini în Alba, prestație impresionantă în finala „Românii au talent” 2026:...
Răfuială violentă între două familii din Munții Apuseni: Pietre, bâte și copii implicați. Patru persoane și-au aflat pedepsele la Judecătoria Câmpeni
Răfuială violentă între două familii din Munții Apuseni: Pietre, bâte și copii implicați. Patru persoane și-au aflat pedepsele la Judecătoria...
Curier Județean
30 mai 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba...
30 mai 2026 | La Băile Sărate Ocna Mureș SE DESCHID piscinele exterioare în noul sezon estival
La Băile Sărate Ocna Mureș SE DESCHID piscinele exterioare în noul sezon estival De sîmbătă, 30 mai 2026, se deschid...
Politică Administrație
FOTO | CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne, sigure și adaptate nevoilor din domeniul sănătății mintale”
CNI a recepționat lucrările de la noua Secție de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: ,,Servicii medicale moderne,...
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Management Asistență medicală. Calendar și condiții de participare
Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior din...
Opinii Comentarii
Moșii de vară 2026. Sâmbăta Morților, zi dedicată pomenirii morților în tradiția ortodoxă: Credincioșii merg la biserică și împart pomană
Moșii de vară 2026. Sâmbăta Morților, zi dedicată pomenirii morților în tradiția ortodoxă: Credincioșii merg la biserică și împart pomană...
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...