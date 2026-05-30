PENSII 2026 | Statul schimbă regulile pentru pensionari: taloanele de pensie și legitimațiile veteranilor vor avea cod QR din 2027

Statul schimbă regulile pentru pensionari: Taloanele de pensie și legitimațiile veteranilor vor avea cod QR din 2027

O propunere legislativă depusă miercuri în Parlament prevede introducerea, de la 1 ianuarie 2027, a codurilor QR sau a codurilor de bare pe taloanele de pensie și pe legitimațiile veteranilor și invalizilor, pentru acordarea reducerilor la transport.

Proiectul beneficiază de sprijin parlamentar extins, fiind semnat de 70 de senatori și deputați din PSD, PNL, USR, UDMR, AUR, SOS și UPR.

Potrivit inițiativei, pensionarii vor putea beneficia de reducerea de 50% la transport exclusiv pe baza talonului de pensie care va conține un cod QR sau cod de bare, menit să permită verificarea electronică rapidă a drepturilor.

Inițiatorii susțin că actualul sistem creează dificultăți în validarea facilităților și în procesul de decontare, iar introducerea codurilor digitale ar elimina necesitatea prezentării altor documente justificative.

Proiectul vizează și veteranii de război, invalizii, marii mutilați și văduvele de război, care vor avea legitimații de transport securizate cu elemente digitale de identificare.

Conform propunerii:

veteranii decorați, invalizii și marii mutilați vor beneficia anual de 12 călătorii gratuite dus-întors sau 24 simple, la clasa I, pe orice tren;

văduvele de război vor avea dreptul la 6 călătorii gratuite dus-întors sau 12 simple, la clasa a II-a;

veteranii și văduvele din mediul rural vor putea efectua gratuit 12 călătorii dus-întors cu trenul, transportul auto sau naval.

O prevedere controversată a proiectului stabilește că legitimațiile de transport vor putea fi folosite și de soț, soție sau alte persoane mandatate prin procură autentificată, fără ca titularul să fie prezent la efectuarea călătoriei.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

