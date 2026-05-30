Rusalii 2026: 10 sfaturi utile pentru români de la Protecția Consumatorilor

În contextul Sărbătorii Rusaliilor 2026, celebrată anual în a 50-a zi după Paște, dar și al Zilei Internaționale a Copilului 2026, românii se bucură de un weekend prelungit. Astfel, această perioadă reprezintă pentru mulți consumatori ocazia perfectă pentru călătorii, activități recreative, ieșiri în familie sau petrecerea timpului liber alături de cei dragi.

Fie că aleg să călătorească în țară sau în străinătate, să participe la evenimente dedicate copiilor, să petreacă timpul în natură sau să organizeze mese festive acasă, consumatorii trebuie să acorde o atenție sporită serviciilor și produselor achiziționate, precum și siguranței personale.

În acest context, InfoCons vine în sprijinul consumatorilor cu Aplicația Europeană InfoCons, o un instrument gratuit, disponibil în 33 de limbi, ce oferă acces rapid la informații utile privind protecția consumatorilor, Alerte europene, numere de urgență, informații despre produse agroalimentare, unități de cazare și operatori economici din domeniul turismului.

1. Cum alegi cazarea pentru Minivacanța de Rusalii 2026

Indiferent dacă alegem muntele, litoralul, o destinație urbană sau o zonă rurală, este important ca unitatea de cazare să fie clasificată și autorizată conform prevederilor legale. Consumatorii trebuie să verifice dacă locația afișează informațiile privind clasificarea și dacă serviciile oferite corespund categoriei promovate.

Pentru a veni în sprijinul consumatorilor, Aplicația Europeană InfoCons pune la dispoziție lista actualizată a unităților de cazare autorizate din România. Această funcționalitate este disponibilă în momentul în care aplicația este setată în limba română, prin secțiunea „Alege limba”.

Totodată, este recomandat ca înainte de efectuarea unei rezervări să fie analizate recenziile altor consumatori, condițiile de anulare și toate costurile asociate serviciilor de cazare.

De asemenea, este important ca fiecare consumator să cunoască cerințele obligatorii de clasificare pentru diferitele tipuri de unități de cazare și nivelurile de confort aferente.

2. Cum alegi agenția de turism pentru Minivacanța de Rusalii 2026

Înainte de achiziționarea unui pachet turistic sau a unor servicii de călătorie, consumatorii trebuie să verifice dacă agenția de turism este autorizată și deține licență valabilă de funcționare.

Prin intermediul secțiunii „Verifică firmă turism” din cadrul Aplicației Europene InfoCons, consumatorii pot căuta operatorul economic după denumire și pot verifica informații relevante privind statutul acestuia.

În situația în care licența operatorului economic este retrasă sau radiată, consumatorii vor fi avertizați în aplicație prin semnul „!” și prin evidențierea cu roșu a informațiilor respective.

De asemenea, este recomandată verificarea cu atenție a condițiilor contractuale, a serviciilor incluse în preț și a politicilor privind anularea sau modificarea rezervărilor.

3. Drepturile tale dacă călătorești cu avionul

Consumatorii care utilizează transportul aerian beneficiază de o serie de drepturi stabilite la nivel european, menite să îi protejeze în situații precum întârzieri, anulări ale zborurilor, refuz la îmbarcare sau probleme privind bagajele.

În cazul întârzierilor semnificative sau al anulării unui zbor, pasagerii pot beneficia de asistență gratuită din partea companiei aeriene, precum mese, băuturi răcoritoare, cazare și transport către locul de cazare, în funcție de durata așteptării și circumstanțele concrete.

Totodată, în anumite situații, consumatorii pot solicita compensații financiare sau rambursarea costului biletului. În cazul suprarezervării sau al refuzului la îmbarcare, pasagerii au dreptul la redirecționare, rambursare au despăgubiri.

Este important ca pasagerii să păstreze toate documentele de călătorie, biletele, bonurile și comunicările primite din partea operatorului aerian pentru eventuale reclamații ulterioare.

Știai că …. Dacă bagajele predate la check-in au fost pierdute, deteriorate sau au sosit cu întârziere, răspunderea aparține companiei aeriene, iar despăgubirile pot ajunge până la aproximativ 1.300 EUR ?

4. Drepturile tale dacă călătorești cu trenul

Pasagerii transportului feroviar din Uniunea Europeană beneficiază de drepturi privind rambursarea biletelor, despăgubirile pentru întârzieri și protecția în cazul incidentelor produse pe durata călătoriei.

În cazul întârzierilor de minimum 60 de minute, călătorii pot opta pentru rambursarea biletului, continuarea călătoriei sau redirecționarea către destinație prin alte mijloace disponibile.

În funcție de durata întârzierii, pasagerii pot primi compensații financiare de 25% sau 50% din valoarea biletului. Totodată, operatorii trebuie să ofere asistență, inclusiv băuturi, gustări sau cazare atunci când situația o impune.

Pentru bagajele pierdute sau deteriorate, consumatorii pot solicita despăgubiri conform legislației aplicabile.

5. Drepturile tale dacă călătorești cu vaporul

Pasagerii care călătoresc pe cale maritimă sau fluvială în Uniunea Europeană beneficiază de drepturi importante privind informarea, asistența și despăgubirile în cazul unor probleme apărute în timpul călătoriei.

În situațiile de întârziere, anulare sau refuz la îmbarcare, operatorii au obligația de a furniza informații clare și, după caz, asistență constând în hrană, băuturi, cazare sau transport alternativ.

Persoanele cu handicap sau mobilitate redusă beneficiază de asistență gratuită atât în porturi, cât și la bordul navei.

Totodată, pasagerii au dreptul de a solicita despăgubiri pentru pierderea sau deteriorarea bagajelor, iar operatorii trebuie să asigure condiții de călătorie sigure și conforme standardelor aplicabile.

6. Cum alegi produsele pentru masa de acasă

În perioada minivacanței, mesele în familie și produsele alimentare specifice acestei perioade ocupă un loc important. Pentru a face alegeri mai informate, este important să verifici informațiile de pe etichetele produselor agroalimentare și valorile nutriționale ale acestora.

Prin scanarea codului de bare al produselor cu ajutorul Aplicației Europene InfoCons, poți afla rapid informații despre:

numărul de aditivi alimentari (E-uri);

cantitatea de zahăr;

cantitatea de sare;

numărul de calorii;

alergeni;

informațiile nutriționale;

ingredientele produsului.

Totodată, prin noua funcționalitate disponibilă în meniul Aplicației Europene InfoCons – „Compară produse alimentare” – poți scana și compara simultan până la 10 produse alimentare. Procesul este simplu și rapid: după accesarea secțiunii dedicate, produsele pot fi scanate succesiv, iar ulterior, prin apăsarea butonului „Compară”, aplicația afișează analiza comparativă pentru fiecare produs selectat.

Compararea produselor se realizează pe baza unor indicatori relevanți pentru consumatori, precum ratingul produsului, valorile nutriționale, conținutul de calorii, carbohidrați, grăsimi, proteine, fibre, zahăr, sare, numărul de aditivi alimentari, etc.

În partea superioară a paginii dedicate comparației, poți selecta criteriul după care dorești realizarea comparației, iar aplicația va evidenția automat produsul care are cea mai bună valoare pentru categoria respectivă.

Astfel, poți identifica rapid produsul cu:

cele mai puține calorii;

cea mai mică cantitate de zahăr;

cel mai redus conținut de sare;

cel mai mic număr de aditivi alimentari;

sau alte valori relevante, în funcție de preferințele și necesitățile tale.

Știai că … Restaurantele și unitățile de alimentație publică trebuie să afișeze informații despre ingredientele utilizate, valorile nutriționale și aditivii alimentari din preparate ?

7. Atenție la informațiile afișate în restaurante și unități de alimentație publică

Conform Ordinului ANPC nr. 201/2022 privind informarea consumatorilor în cazul produselor finite și preparatelor comercializate de unitățile de restaurație colectivă, operatorii economici au obligația de a afișa informații clare și complete privind ingredientele și valorile nutriționale ale preparatelor.

Consumatorii trebuie să aibă acces la informații privind:

valoarea energetică;

cantitatea de grăsimi;

acizii grași saturați;

cantitatea de zaharuri;

cantitatea de sare;

aditivii utilizați;

ingredientele care depășesc 20 g în produsul finit.

Aceste informații trebuie afișate într-un mod vizibil, clar și ușor de citit, pe meniu, panouri sau în apropierea produselor comercializate.

Înainte de a comanda, consumatorii sunt încurajați să solicite informații suplimentare privind ingredientele sau potențialii alergeni.

8. Atenție la grătarul în aer liber de Rusalii sau de Ziua Copilului

Minivacanțele și începutul sezonului cald aduc frecvent ieșiri la iarbă verde și grătare în aer liber. Pentru ca aceste activități să se desfășoare în siguranță, este important să fie respectate regulile privind utilizarea focului deschis.

Consumatorii trebuie să utilizeze doar spațiile special amenajate pentru grătare și să respecte toate restricțiile legale privind aprinderea focului în zonele cu risc ridicat de incendiu sau în condiții de vânt puternic.

Focul nu trebuie lăsat nesupravegheat, iar în apropiere trebuie să existe mijloace de stingere precum apă, nisip sau stingătoare.

Copiii trebuie supravegheați permanent în apropierea focului sau a jarului, iar înainte de plecare trebuie verificat dacă focul a fost stins complet pentru a evita reaprinderea acestuia.

ATENȚIE ! În ultima perioadă au fost emise la nivel european diferite Alerte Neconforme referitoare la produsele de tip grătar cu cărbune / grătar electric. Verificați secțiunea Alerte din Aplicația InfoCons înainte de a achiziționa produse tip grătar!

9. Cum poți rămâne în siguranță în Minivacanța de Rusalii

Atunci când călătorim, accesul rapid la informații utile și numere de urgență poate face diferența în situații neprevăzute.

Prin secțiunea SOS din cadrul Aplicației Europene InfoCons, consumatorii au acces rapid la numere utile și de urgență la nivel local, național și internațional.

Secțiunea SOS poate fi utilizată inclusiv offline, ceea ce reprezintă un avantaj important atunci când accesul la internet este limitat sau indisponibil.

Prin intermediul aplicației pot fi contactate instituții precum:

serviciile de urgență;

protecția consumatorilor;

poliția;

ambulanța;

pompierii;

autoritățile sanitar-veterinare;

direcțiile de sănătate publică.

10. Cum poți depune o sesizare dacă întâmpini o problemă în Minivacanța de Rusalii

În situația în care consumatorii întâmpină probleme legate de produsele sau serviciile achiziționate în perioada minivacanței, este important ca acestea să fie sesizate autorităților competente.

Aplicația Europeană InfoCons oferă acces rapid, inclusiv offline, la datele de contact ale instituțiilor relevante, atât în România, cât și la nivel internațional.

Consumatorii pot identifica rapid numerele și instituțiile competente pentru:

protecția consumatorilor;

siguranța alimentară;

sănătate publică;

autorități locale;

poliție sau alte servicii de urgență.

Știai că … O sesizare transmisă către autoritățile competente poate contribui nu doar la rezolvarea unei probleme individuale, ci și la prevenirea altor situații similare pentru alți consumatori ?

InfoCons încurajează consumatorii să își exercite drepturile și să transmită sesizări atunci când identifică nereguli, contribuind astfel la creșterea nivelului de siguranță și responsabilitate în piață.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI