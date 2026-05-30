FOTO | Bogdan Dobrescu, agent de poliție penitenciară la Penitenciarul Aiud, noi PERFORMANȚE DE AUR la Brazilian Jiu-Jitsu

Bogdan Dobrescu, agent de poliție penitenciară la Penitenciarul Aiud, noi PERFORMANȚE DE AUR la Brazilian Jiu-Jitsu
Vineri, 29 mai 2026, Clubul Sportiv Dinamo București a găzduit prima competiție de Brazilian Jiu-Jitsu dedicată exclusiv structurilor din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională.
Penitenciarul Aiud a fost reprezentat cu imens succes de agentul de poliție penitenciară Bogdan Dobrescu.
„Bogdan a demonstrat încă o dată că disciplina, pregătirea și determinarea fac diferența.
Acesta a obținut rezultate deosebite:
*Locul I – No Gi, categoria 94 kg
*Locul II – Gi, categoria 94 kg
Suntem mândri de reușita sa și îl felicităm pentru modul exemplar în care a reprezentat Penitenciarul Aiud!
Respect pentru efort, onoare pentru rezultat și mult succes în competițiile viitoare!
Felicitări, Bogdan!”, au transmis reprezentanții Penitenciarului Aiud.
