Școala de Fotbal Valea Frumoasei și Juniorul Aiud și-au aflat programul la Campionatul Under 15 interjudețean, care va debuta în martie, alături de două formații din Hunedoara

Școala de Fotbal Valea Frumoasei și Juniorul Aiud, primele două clasate după 10 etape în campionatul județean Under 15, și-au aflat programul din cadrul Campionatului Interjudețean Under 15.

La competiția fotbalistică organizată de AJF Alba și AJF Hunedoara mai participă Școala de Fotbal „Damia Militaru” Petroșani și CFR Simeria (din județul vecin).

Meciurile se vor disputa intercalat, la două săptămâni, când nu se dispută Campionatul Under 16 interjudețean

Dar iară programul: *etapa 1 (15 martie, ora 11.30): Damian Militaru Petroșani – ȘF Valea Frumoasei, Juniorul Aiud – CFR Simeria; *etapa 2 (29 martie, ora 11.30: ȘF Valea Frumoasei – CFR Simeria, Damian Militaru Petroșani – Juniorul Aiud; *etapa 3 (19 aprilie, ora 11.30): Juniorul Aiud – ȘF Valea Frumoasei, CFR Simeria – Damia Militaru, jocurile din retur sunt în 3 mai (etapa 4), 17 mai (etapa 5) și 31 mai (etapa 6, când este duelul reprezentantelor Albei, ȘF Valea Frumoasei – Juniorul Aiud).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI