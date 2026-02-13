Sport

Școala de Fotbal Valea Frumoasei și Juniorul Aiud și-au aflat programul la Campionatul Under 15 interjudețean

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

Școala de Fotbal Valea Frumoasei și Juniorul Aiud și-au aflat programul la Campionatul Under 15 interjudețean, care va debuta în martie, alături de două formații din Hunedoara

Școala de Fotbal Valea Frumoasei și Juniorul Aiud, primele două clasate după 10 etape în campionatul județean Under 15, și-au aflat programul din cadrul Campionatului Interjudețean Under 15.

Citește și: Antonio Docea (Juniorul Aiud), golgheterul Campionatului Județean Under 15, cu 31 de reușite!

La competiția fotbalistică organizată de AJF Alba și AJF Hunedoara mai participă Școala de Fotbal „Damia Militaru” Petroșani și CFR Simeria (din județul vecin).

Meciurile se vor disputa intercalat, la două săptămâni, când nu se dispută Campionatul Under 16 interjudețean

Dar iară programul: *etapa 1 (15 martie, ora 11.30): Damian Militaru Petroșani – ȘF Valea Frumoasei, Juniorul Aiud – CFR Simeria; *etapa 2 (29 martie, ora 11.30: ȘF Valea Frumoasei – CFR Simeria, Damian Militaru Petroșani – Juniorul Aiud; *etapa 3 (19 aprilie, ora 11.30): Juniorul Aiud – ȘF Valea Frumoasei, CFR Simeria – Damia Militaru, jocurile din retur sunt în 3 mai (etapa 4), 17 mai (etapa 5) și 31 mai (etapa 6, când este duelul reprezentantelor Albei, ȘF Valea Frumoasei – Juniorul Aiud).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

CSM Unirea Alba Iulia, fotbal feminin, programul grupei din Cupa României | Printre adversare, deținătoarea trofeului

Dan HENEGAR

Publicat

acum 18 minute

în

13 februarie 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia, fotbal feminin, programul grupei din Cupa României | Printre adversare, deținătoarea trofeului, AFK Csiksereda Miercurea Ciuc Echipa de fotbal feminin CSM Unirea Alba Iulia va evolua în Grupa B a Cupei României, urmând a avea oponente pe AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, tocmai deținătoarea trofeului, Petrolul Ploiești și Rapid, două divizionare secunde […]

Citește mai mult

Sport

Campioanele județene Under 19 și Under 17 din Alba și-au aflat adversarii din etapa regională

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

13 februarie 2026

De

Campioanele județene Under 19 și Under 17 din Alba și-au aflat adversarii din etapa regională a competițiilor organizate de FRF Campioanele județene Under 19 și Under 17 din Alba și-au aflat adversarii din etapa regională a competițiilor respective organizate de Federația Română de Fotbal, programată perioada 25 mai-21 iunie 2026. Citește și: FOTO-VIDEO: Rezultat excelent! Fortuna […]

Citește mai mult

Sport

România, debut cu Suedia în Liga Națiunilor 2026-2027: Care este programul complet al tricolorilor

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

13 februarie 2026

De

România, debut cu Suedia în Liga Națiunilor 2026-2027: Care este programul complet al tricolorilor Liga Națiunilor la fotbal și-a stabilit joi, 12 februarie 2026, la Bruxelles, în cadrul tragerii la sorți organizate la Palais 3 Expo Hall, grupele pentru ediția 2026-2027. Naționala României va evolua într-o grupă (B4) alături de Polonia, Bosnia-Herțegovina și Suedia. Noua […]

Citește mai mult