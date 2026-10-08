Ce șanse reale au românii să primească pensii și salarii mărite de la 1 ianuarie 2027

Una dintre cele mai importante întrebări pentru români în această perioadă este dacă pensiile și salariile vor fi majorate de la 1 ianuarie 2027 și, mai ales, de unde va avea statul bani pentru a susține aceste creșteri.

În ultimele săptămâni, liderii politici au transmis mesaje favorabile indexării veniturilor. Ilie Bolojan susține că pensiile și salariile „ar trebui indexate”, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, vorbește despre o „creștere prudentă” a pensiilor, iar liderul PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că indexarea „trebuie” făcută și că este „obligatorie”.

Problema apare însă atunci când promisiunile politice trebuie transformate în cifre bugetare. România are un deficit ridicat, datoria publică se apropie sau depășește pragurile de alertă prevăzute de legislația fiscal-bugetară, iar Guvernul va trebui să găsească resurse pentru o cheltuială care, odată majorată, devine permanentă.

Ilie Bolojan: pensiile și salariile „ar trebui indexate”

Ilie Bolojan și-a nuanțat în ultimele declarații poziția privind majorarea veniturilor. Pe 30 septembrie 2026, întrebat dacă viitorul Guvern va putea majora pensiile și salariile la începutul anului viitor, premierul interimar a spus că, din punctul său de vedere, indexarea trebuie făcută. „Din punctul meu de vedere, pensiile și salariile ar trebui indexate. Indexarea trebuie să vină”, a afirmat premierul interimar.

Argumentul invocat este legat de inflația acumulată în ultimii ani și de pierderea puterii de cumpărare. În condițiile în care pensiile și salariile au fost înghețate, o eventuală indexare în 2027 ar reprezenta, în opinia susținătorilor măsurii, o recuperare necesară.

Dar, din punct de vedere bugetar, afirmația „trebuie indexate” ridică imediat o altă întrebare: cu ce bani?

Alexandru Nazare: o „creștere prudentă” a pensiilor

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a adoptat un discurs ceva mai rezervat. Acesta a vorbit despre posibilitatea unei creșteri a pensiilor de la 1 ianuarie 2027, însă a insistat asupra caracterului prudent al măsurii. „Cred că putem lua în calcul o creștere prudentă”, a spus Alexandru Nazare.

Acesta a legat însă imediat această posibilitate de situația finanțelor publice și de necesitatea unei consolidări fiscale. România trebuie să continue ajustarea deficitului, iar obiectivul pentru 2027 este o ajustare de până la 1% din PIB.

Cu alte cuvinte, creșterea pensiilor nu poate fi analizată separat de deficit, datorie publică și constrângerile bugetare.

PSD ridică miza: „E obligatoriu să le facem”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost mult mai categoric. Liderul PSD a declarat că pensiile și salariile trebuie indexate cu rata inflației în 2027. „Astea trebuie să le facem la anul, e obligatoriu să le facem”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Acesta susține că nivelul de suportabilitate al populației a ajuns la limită și că indexarea nu mai poate fi amânată.

Problema este că orice creștere de acest tip trebuie susținută din buget. Iar impactul nu este unul punctual. O pensie majorată în ianuarie nu reprezintă o cheltuială care dispare câteva luni mai târziu, ci o cheltuială permanentă pentru bugetul de stat.

La fel se întâmplă și în cazul salariilor din sectorul public.

Ce spune legea privind pensiile

O parte importantă a discuției este legată de Legea pensiilor.

Articolul 84 din Legea 360/2023 prevede că, începând cu anul următor intrării în vigoare a legii, valoarea punctului de referință se majorează anual, în luna ianuarie, în funcție de rata medie anuală a inflației și de 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.

În scenariul prezentat pentru 2027, acest mecanism ar putea conduce la o majorare de aproximativ 12%, în funcție de indicatorii economici care vor sta la baza calculului final.

Dacă luăm drept reper o pensie medie pentru limită de vârstă de aproximativ 3.100 de lei, o creștere de 12% ar însemna circa 370 de lei în plus, ceea ce ar duce pensia la aproximativ 3.470 de lei.

Este însă important de precizat că aceasta este o simulare pe baza procentului menționat și nu reprezintă, în sine, o sumă garantată pentru fiecare pensionar.

Problema care nu poate fi rezolvată prin declarații: de unde vin banii?

În acest punct apare principala contradicție a discuției politice.

Pe de o parte, liderii partidelor vorbesc despre necesitatea indexării. Pe de altă parte, România trebuie să reducă deficitul și să își țină sub control datoria publică.

sursa: romaniatv.net

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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