Ce șanse reale au românii să primească pensii și salarii mărite de la 1 ianuarie 2027
Ce șanse reale au românii să primească pensii și salarii mărite de la 1 ianuarie 2027
Una dintre cele mai importante întrebări pentru români în această perioadă este dacă pensiile și salariile vor fi majorate de la 1 ianuarie 2027 și, mai ales, de unde va avea statul bani pentru a susține aceste creșteri.
În ultimele săptămâni, liderii politici au transmis mesaje favorabile indexării veniturilor. Ilie Bolojan susține că pensiile și salariile „ar trebui indexate”, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, vorbește despre o „creștere prudentă” a pensiilor, iar liderul PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că indexarea „trebuie” făcută și că este „obligatorie”.
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Problema apare însă atunci când promisiunile politice trebuie transformate în cifre bugetare. România are un deficit ridicat, datoria publică se apropie sau depășește pragurile de alertă prevăzute de legislația fiscal-bugetară, iar Guvernul va trebui să găsească resurse pentru o cheltuială care, odată majorată, devine permanentă.
Ilie Bolojan: pensiile și salariile „ar trebui indexate”
Ilie Bolojan și-a nuanțat în ultimele declarații poziția privind majorarea veniturilor. Pe 30 septembrie 2026, întrebat dacă viitorul Guvern va putea majora pensiile și salariile la începutul anului viitor, premierul interimar a spus că, din punctul său de vedere, indexarea trebuie făcută. „Din punctul meu de vedere, pensiile și salariile ar trebui indexate. Indexarea trebuie să vină”, a afirmat premierul interimar.
Argumentul invocat este legat de inflația acumulată în ultimii ani și de pierderea puterii de cumpărare. În condițiile în care pensiile și salariile au fost înghețate, o eventuală indexare în 2027 ar reprezenta, în opinia susținătorilor măsurii, o recuperare necesară.
Dar, din punct de vedere bugetar, afirmația „trebuie indexate” ridică imediat o altă întrebare: cu ce bani?
Alexandru Nazare: o „creștere prudentă” a pensiilor
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a adoptat un discurs ceva mai rezervat. Acesta a vorbit despre posibilitatea unei creșteri a pensiilor de la 1 ianuarie 2027, însă a insistat asupra caracterului prudent al măsurii. „Cred că putem lua în calcul o creștere prudentă”, a spus Alexandru Nazare.
Acesta a legat însă imediat această posibilitate de situația finanțelor publice și de necesitatea unei consolidări fiscale. România trebuie să continue ajustarea deficitului, iar obiectivul pentru 2027 este o ajustare de până la 1% din PIB.
Cu alte cuvinte, creșterea pensiilor nu poate fi analizată separat de deficit, datorie publică și constrângerile bugetare.
PSD ridică miza: „E obligatoriu să le facem”
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a fost mult mai categoric. Liderul PSD a declarat că pensiile și salariile trebuie indexate cu rata inflației în 2027. „Astea trebuie să le facem la anul, e obligatoriu să le facem”, a afirmat Sorin Grindeanu.
Acesta susține că nivelul de suportabilitate al populației a ajuns la limită și că indexarea nu mai poate fi amânată.
Problema este că orice creștere de acest tip trebuie susținută din buget. Iar impactul nu este unul punctual. O pensie majorată în ianuarie nu reprezintă o cheltuială care dispare câteva luni mai târziu, ci o cheltuială permanentă pentru bugetul de stat.
La fel se întâmplă și în cazul salariilor din sectorul public.
Ce spune legea privind pensiile
O parte importantă a discuției este legată de Legea pensiilor.
Articolul 84 din Legea 360/2023 prevede că, începând cu anul următor intrării în vigoare a legii, valoarea punctului de referință se majorează anual, în luna ianuarie, în funcție de rata medie anuală a inflației și de 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.
În scenariul prezentat pentru 2027, acest mecanism ar putea conduce la o majorare de aproximativ 12%, în funcție de indicatorii economici care vor sta la baza calculului final.
Dacă luăm drept reper o pensie medie pentru limită de vârstă de aproximativ 3.100 de lei, o creștere de 12% ar însemna circa 370 de lei în plus, ceea ce ar duce pensia la aproximativ 3.470 de lei.
Este însă important de precizat că aceasta este o simulare pe baza procentului menționat și nu reprezintă, în sine, o sumă garantată pentru fiecare pensionar.
Problema care nu poate fi rezolvată prin declarații: de unde vin banii?
În acest punct apare principala contradicție a discuției politice.
Pe de o parte, liderii partidelor vorbesc despre necesitatea indexării. Pe de altă parte, România trebuie să reducă deficitul și să își țină sub control datoria publică.
sursa: romaniatv.net
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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