Ce este concediul de acomodare: Cine sunt beneficiari în 2026 și cum se calculează indemnizația lunară. Documente necesare
Ce este concediul de acomodare: Cine sunt beneficiari în 2026 și cum se calculează indemnizația lunară. Documente necesare
Persoanele care adoptă un copil în România pot beneficia, în condițiile legii, de concediu de acomodare și de o indemnizație lunară calculată în funcție de veniturile pe care le realizat. Perioada de acomodare poate ajunge până la doi ani și include încredințarea în vederea adopției, iar acordarea drepturilor financiare presupune întreruperea activității și depunerea documentelor justificative la agenția teritorială pentru plăți și inspecție socială.
Integrarea unui copil în familia adoptatoare presupune o etapă de adaptare la noul mediu de viață. Legislația adopției prevede măsuri de sprijin pentru această perioadă, alături de procedurile prin care se urmărește evoluția relației dintre minor și viitorii părinți.
Ce este concediul de acomodare și cui se adresează
Concediul de acomodare este un drept prevăzut de legislația adopției, de care poate beneficia adoptatorul sau, la alegere, unul dintre soții familiei adoptatoare. Articolul 50 alin. (1) din Legea nr. 273/2004 stabilește categoriile de venituri supuse impozitului, drept: salarii și venituri asimilate acestora, activități independente, drepturi de autor ori activități agricole.
Prin urmare, accesul nu este rezervat exclusiv persoanelor angajate cu contract de muncă. Pentru stabilirea dreptului și a cuantumului indemnizației sunt luate în considerare 12 luni de venituri din intervalul de doi ani anterior emiterii hotărârii judecătorești de încredințare în vederea adopției. Acestea pot fi consecutive, dacă activitatea s-a desfășurat fără întreruperi, sau succesive, atunci când veniturile au fost obținute cu pauze.
Cât durează și de când se acordă
Legea permite „un concediu de acomodare cu durata de maximum doi ani”. În acest interval este inclusă și perioada încredințării copilului în vederea adopției; aceasta nu se adaugă separat la durata maximă. În procedura care presupune încredințarea în vederea adopției, drepturile se stabilesc începând cu ziua următoare punerii în executare a hotărârii judecătorești, cu respectarea regulilor privind depunerea cererii.
Cum se calculează indemnizația de acomodare
Indemnizația reprezintă 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din cei doi ani anteriori datei emiterii hotărârii de încredințare în vederea adopției. Cuantumul indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 3,4 la valoarea indicatorului social de referință, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei.
Calculul și plata sunt efectuate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile județene și cea a municipiului București. Beneficiarul poate opta pentru încasarea în cont bancar sau la domiciliu.
Există și o regulă pentru adopțiile succesive
Dacă persoana adoptă unul sau mai mulți copii într-o perioadă de până la 12 luni de la finalizarea concediului de acomodare pentru copilul adoptat anterior, iar noul calcul conduce la o indemnizație mai mică, atunci se acordă suma lunară primită pentru copilul adoptat anterior.
Ce contribuție se aplică indemnizației
Plafonul de 8.500 de lei trebuie diferențiat de suma efectiv încasată. Modificările fiscale introduse prin Legea nr. 141/2025 au inclus indemnizația de acomodare între veniturile supuse contribuției de asigurări sociale de sănătate de 10%.
În aceste condiții, pentru o indemnizație stabilită la plafonul maxim, contribuția este de 850 de lei, iar suma rămasă după reținerea CASS este de 7.650 de lei. Asigurarea de sănătate a persoanelor aflate în concediu de acomodare se realizează prin reținere la sursă.
Cum se solicită și ce documente sunt necesare
Pentru salariați, concediul de acomodare presupune suspendarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatului. Cererea pentru indemnizație și documentele justificative se depun la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) din județul în care solicitantul are domiciliul sau reședința.
În București, dosarul se înregistrează la Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București (APISMB). Cererea trebuie însoțită de copia actului de identitate, copia certificatului de naștere al copilului și documentele care dovedesc veniturile realizate.
La dosar se anexează și certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției sau, după caz, de încuviințare a acesteia. Sunt necesare, totodată, dovada intrării efective în concediu ori a suspendării activității și documentul care atestă mutarea copilului la adoptator sau la familia adoptatoare.
Acest ultim act trebuie să fie înregistrat la direcția generală de asistență socială și protecția copilului în a cărei rază administrativ-teritorială a fost protejat minorul. În cazul veniturilor salariale, documentul eliberat de angajator trebuie să ateste veniturile realizate timp de 12 luni în ultimii doi ani anteriori emiterii hotărârii de încredințare în vederea adopției.
Pentru activitățile independente sau agricole, actele doveditoare privind veniturile sunt eliberate de autoritățile competente, în funcție de situația solicitantului.
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