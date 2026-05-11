Detalii șocante din cazul fetiței de 12 ani atacate cu bestialitate de un albaiulian: „A trântit-o de pe bicicletă și a început să o lovească cu pumnii și picioarele”. De la ce a pornit totul
Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a emis un comunicat de presă în care prezintă detalii despre cazul fetiței de 12 ani atacată cu bestialitate de un bărbat de 45 de ani.
Mai exact, potrivit sursei citate, pe data de 8 mai 2026, în timp ce se deplasa pe bicicletă, pe o stradă din oraș, albaiulianul s-a intersectat cu fetița. Din cauza unui conflict mai vechi, acesta a trântit-o de pe bicicletă şi a început să o lovească cu pumnii şi picioarele la nivelul corpului, inclusiv în timp ce victima era căzută la pământ, prinzând-o de păr şi izbind-o cu capul de stâlpul metalic al unui indicator rutier, după care a lovit-o în mod repetat cu o şurubelniță în zonele toracică şi lombară, iar în final i-a înfipt şurubelnița în spate în zona lombară, cauzându-i astfel multiple leziuni traumatice.
Mai mult decât atât, individul l-a lovit cu pumnul în faţă şi cu şurubelniţa în piciorul stâng pe tatăl minorei, care se afla în apropiere şi a intervenit în apărarea fiicei sale, cauzândui leziuni traumatice – hematom și plagă contuză buză superioară, plăgi înțepate gambă stânga și excoriație gambă dreapta.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba aduce la cunoștința opiniei publice următoarele aspecte:
Prin ordonanţa din 08.05.2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus reţinerea unei persoane de sex masculin (în vârstă de 45 ani, fără antecedente penale) pe o durată de 24 ore, începând cu data de 08.05.2026, ora 23:15. În cursul zilei de 09.05.2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat pentru săvârșirea infracțiunilor de: tentativă de omor și lovire sau alte violențe.
În data de 09.05.2026, urmare a propunerii formulată de procurorul de caz, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Alba a dispus luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpat pe o durată de 30 zile.
Din actele de urmărire penală efectuate în cauză a reieşit că există probe din care rezultă bănuiala rezonabilă că:
La data de 08.05.2026, în jurul orei 13:19, în timp ce se deplasa pe bicicletă pe o stradă din mun. Alba Iulia, inculpatul s-a intersectat cu persoana vătămată minoră (în vârstă de 12 ani) care se deplasa tot pe bicicletă, moment în care, pe fondul unui conflict preexistent avut cu tatăl victimei, s-a dus ameninţător spre minoră, a trântit-o de pe bicicletă şi a început să o lovească cu pumnii şi picioarele la nivelul corpului, inclusiv în timp ce victima era căzută la pământ, prinzând-o de păr şi izbind-o cu capul de stâlpul metalic al unui indicator rutier, după care a lovit-o în mod repetat cu o şurubelniță în zonele toracică şi lombară, iar în final i-a înfipt şurubelnița în spate în zona lombară, cauzându-i astfel multiple leziuni traumatice – hematoame faciale, plagă penetrantă toracică dr. cu hemopneumotorace şi plăgi înţepate toracic stg. Şi lombar dr., multiple excoriaţii membre superioare şi inferioare, care necesită pentru vindecare un număr de 50 – 55 zile de îngrijiri medicale, leziunea traumatică toracică punându-i în pericol viața.
În aceeaşi împrejurare, inculpatul l-a lovit cu pumnul în faţă şi cu şurubelniţa în piciorul stâng pe tatăl minorei, care se afla în apropiere şi a intervenit în apărarea fiicei sale, cauzândui leziuni traumatice – hematom și plagă contuză buză superioară, plăgi înțepate gambă stânga și excoriație gambă dreapta, ce necesită pentru vindecare un număr de 8 – 10 zile de îngrijiri medicale.
Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom putea oferi detalii suplimentare.
Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii arestării preventive sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
