Noi detalii șocante în cazul bărbatului care a agresat o fetiță de 12 ani pe o stradă din Alba Iulia: A urmărit clipuri conţinând scenarii de crimă înainte de atac. Va fi judecat pentru tentativă de omor în arest preventiv
Noi detalii șocante în cazul bărbatului care a agresat o fetiță de 12 ani pe o stradă din Alba Iulia: A urmărit clipuri conţinând scenarii de crimă înainte de atac. Va fi judecat pentru tentativă de omor în arest preventiv
Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a anunțat că bărbatul de 45 de ani, care a șocat comunitatea din Alba Iulia atunci când a atacat o fetiță de doar 12 ani pe o stradă din Alba Iulia, va fi judecat în stare de arest preventiv pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și lovire sau alte violențe.
Mai mult decât atât, Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a precizat mai multe aspecte șocante din ziua atacului, precum că inculpatul a vizionat clipuri video conţinând scenarii de crimă/clipuri din categoria horror, vizionare ce a avut loc în ziua săvârşirii tentativei de omor, precum şi în ziua anterioară.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, detalii șocante despre ziua atacului:
Urmare a comunicatului de presă cu nr. 905/E/I-36/2026 din 11 mai 2026, Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba aduce la cunoștința opiniei publice următoarele aspecte:
Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus prin rechizitoriu trimiterea în judecată în stare de arest preventiv a unei persoane de sex masculin (în vârstă de 45 ani, fără antecedente penale), pentru săvârșirea infracțiunilor de: tentativă de omor și lovire sau alte violențe.
În rechizitoriu, pe baza probelor administrate, procurorul a reținut, în esență, următoarea stare de fapt:
La data de 08.05.2026, în jurul orei 13:19, în timp ce se deplasa pe bicicletă pe o stradă din mun. Alba Iulia, acționând cu premeditare, inculpatul s-a intersectat cu persoana vătămată minoră (în vârstă de 12 ani) care se deplasa tot pe bicicletă, moment în care, pe fondul unui conflict preexistent avut cu tatăl victimei, a intrat cu bicicleta sa în bicicleta victimei, fapt ce a dezechilibrat-o cu consecinţa căderii pe asfalt, iar apoi a lovit-o cu pumnii şi picioarele în cap, faţă şi membre, a prins-o de păr şi a izbit-o cu capul de stâlpul metalic al unui indicator rutier, după care, folosind o şurubelniță (cu lungimea părții metalice de 13,5 cm și vârful ascuţit prin polizare), a lovit-o de 5 ori cu aceasta în zona pieptului, toracică şi lombară, cauzându-i astfel multiple leziuni traumatice (hematoame faciale, plagă penetrantă toracică dreapta, cu hemopneumotorace şi plăgi înţepate toracic stâng şi lombar drept, multiple excoriaţii ale membrelor superioare şi inferioare), care necesită pentru vindecare un număr de 50 – 55 zile de îngrijiri medicale, leziunea traumatică toracică punându-i în pericol viața.
În aceeaşi împrejurare, inculpatul l-a lovit cu pumnul în faţă şi de două ori cu aceeași şurubelniţă în piciorul stâng pe tatăl minorei, care se afla în apropiere şi a intervenit în apărarea fiicei sale, cauzându-i leziuni traumatice (hematom și plagă contuză buză superioară, plăgi înțepate gambă stângă și excoriație gamba dreaptă), ce necesită pentru vindecare un număr de 8 – 10 zile de îngrijiri medicale.
S-a reținut comiterea faptelor cu premeditare deoarece:
– mobilul a fost răzbunarea,
– din declaraţiile date de inculpat a reieşit că intenţia de a se răzbuna a luat-o de mai mulţi ani şi s-a gândit la acest lucru de mai mult timp,
– din examinarea modului de acţiune şi al obiectului utilizat la atac, a rezultat exercitarea de acte de o agresivitate extremă inclusiv asupra unei minore de 12 ani, fără a fi provocat, utilizând o şurubelniţă având partea metalică de 13,5 cm, modificată prin polizarea vârfului, aptă să cauzeze moartea;
– din împrejurările în care a acţionat rezultă crearea condiţiilor necesare comiterii infracţiunii, la data faptei purtând şurubelniţa modificată în rucsac, fără vreo justificare rezonabilă;
– după săvârşirea faptei, când a plecat imediat de la faţa locului, a abandonat victima;
– raportat la susţinerile inculpatului (intenţia de a mă răzbuna am luat-o de mai mulţi ani şi mă gândesc la acest lucru de mai mult timp), coroborat cu vizionarea de clipuri video conţinând scenarii de crimă/clipuri din categoria horror, vizionare ce a avut loc în ziua săvârşirii tentativei de omor, precum şi în ziua anterioară, a rezultat existenţei unei rezoluţii anterioare privind comiterea unei fapte de agresiune în scop de răzbunare.
Totodată, prin rechizitoriu, procurorul a solicitat instanței de judecată:
– menținerea măsurii arestării preventive față de inculpat;
– confiscarea specială a şurubelniţei utilizate de inculpat la atac;
– menținerea măsurilor asigurătorii asupra unor imobile tip teren ale inculpatului (măsuri luate de procuror în cursul urmăririi penale) pentru prejudiciile materiale şi morale cauzate victimelor.
Precizăm că întocmirea rechizitoriului este o etapă a procesului penal, reglementată în Codul de procedură penală, care reprezintă finalizarea anchetei penale şi trimiterea dosarului la instanţa competentă, activitate care nu poate în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
FOTO: Arhivă
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