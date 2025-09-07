Câte zile de VACANȚĂ vor avea elevii până la finalul anului școlar 2025-2026: CALENDARUL OFICIAL

Câte zile de VACANȚĂ vor avea elevii până la finalul anului școlar 2025-2026

Calendarul anului școlar 2025-2026 prevede o structură pe 5 module, cu vacanțe distribuite diferit față de anii trecuți.

Elevii vor avea cursuri între 8 septembrie 2025 și 19 iunie 2026, ceea ce înseamnă 36 de săptămâni de școală. Există, totuși, câteva excepții pentru clasele terminale.

Astfel, elevii de clasa a VIII-a vor încheia cursurile pe 12 iunie 2026, iar cei din clasele a XII-a și a XIII-a vor termina și mai devreme, pe 5 iunie 2026. În cazul liceelor tehnologice și școlilor profesionale, anul școlar se va prelungi până pe 26 iunie 2026.

Cele 5 module sunt împărțite astfel:

Modulul 1: 8 septembrie – 24 octombrie 2025

Modulul 2: 3 noiembrie – 19 decembrie 2025

Modulul 3: 8 ianuarie – 6, 13 sau 20 februarie 2026 (în funcție de decizia inspectoratelor școlare)

Modulul 4: 16 sau 23 februarie – 3 aprilie 2026

Modulul 5: 15 aprilie – 19 iunie 2026

Inspectoratele școlare județene, dar și cel al municipiului București, au libertatea de a stabili pe plan local datele exacte pentru unele module, în urma consultării cu părinții și profesorii.

Vacanțele elevilor în anul școlar 2025-2026

Elevii vor beneficia de mai multe vacanțe pe parcursul anului, distribuite strategic între module:

Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025

Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

Vacanța mobilă (de schi): o săptămână în intervalul 9 februarie – 1 martie 2026, la decizia fiecărui inspectorat

Vacanța de primăvară (Paște): 4 – 14 aprilie 2026, perioadă care include și Paștele ortodox (12 aprilie 2026)

Vacanța de vară: 20 iunie – 6 septembrie 2026

Calendarul examenelor pentru elevii din an terminal

Pe lângă vacanțe, anul școlar 2025-2026 aduce și examene importante.

Evaluarea Națională 2026 pentru elevii de clasa a VIII-a:

Înscrieri: 8 – 12 iunie 2026

Limba română: 22 iunie 2026

Matematică: 24 iunie 2026

Limba maternă: 26 iunie 2026

Rezultate inițiale: 2 iulie 2026

Contestații: 3 – 4 iulie 2026

Rezultate finale: 9 iulie 2026

Examenul de Bacalaureat 2026:

Înscrieri: 2 – 4 iunie 2026

Încheiere cursuri clasa a XII-a/a XIII-a: 5 iunie 2026

Evaluări competențe: 8 – 17 iunie 2026

Probele scrise: între 29 iunie și 3 iulie 2026

Rezultate inițiale: 7 iulie 2026

Rezultate finale: 13 iulie 2026

