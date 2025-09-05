Ministrul Educaţiei, întrebat dacă şcoala începe luni, 8 septembrie 2025: „Sunt optimist. Le transmit părinţilor să îi ducă pe copii la şcoală”

Ministrul Educației, Daniel David i-a îndemnat pe părinți, joi, 4 septembrie 2025, într-o intervenție la Digi24, să îşi ducă luni, 8 septembrie 2025 copiii la şcoală, precizând că este în esenţa profesiei de dascăl să primeşti copilul în clasă, scrie News.ro.

„Le transmit părinţilor să îi ducă pe copii la şcoală. Esenţa unui profesor, că este sindicalist sau că este nesindicalist, când are un copil în faţa şcolii îl invită în şcoală şi în sala de clasă.

E o chestie de morală, nu mă refer la aspectul legal”, a spus ministrul Educaţiei.

Oficialul s-a arătat optimist că luni, 8 septembrie 2025, va începe şcoala, în ciuda unor nemulţumiri care există în sistemul de învăţământ.

„Sunt optimist pentru faptul că vom începe luni şcoala, asta fără să anuleze, nemulţumirile pe care le văd în sistem, care vin şi din partea mea, poate o să le discutăm cândva. Sunt diverse forme de protest, unele mai implicite, altele mai explicite, dar şcoala începe luni”, a declarat ministrul Educaţiei, Daniel David.

Nemulţumiţi de măsurile de austeritate, sindicaliştii din învăţământ au anunţat că boicotează începerea anului şcolar.

„Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” şi Federaţia Naţională Sindicală „ALMA MATER”, în semn de revoltă faţă de prevederile Legii nr. 141/2025 referitoare la sistemul educaţional ce provoacă în învăţământ o criză fără precedent în ultimii 35 de ani, organizează în data de 8 septembrie 2025 PICHETAREA sediului Guvernului României, urmată de un MARŞ DE PROTEST până la Palatul Cotroceni”, au comunicat în urmă cu câteva zile federaţiile sindicale din educație.

