Curier Județean

Val de plângeri prealabile față de decizii ale Consiliului Local Alba Iulia: Ce se contestă

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Val de plângeri prealabile față de decizii ale Consiliului Local Alba Iulia: Ce se contestă

Consiliul Local Alba Iulia se confruntă cu un val de plângeri prealabile față de decizii anterioare ale legislativului local.

Lista plângerilor prealabile în cauză cuprinde:

*plângere prealabilă formulată de doamna Bugaleti Zorzoană Ana Maria referitoare la revocarea Hotărârii nr. 403/2025 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenziile aplicabile în anul 2026 adoptată de Consiliul local al municipiului Alba Iulia;

*plângere prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 102/26.03.2026 privind aprobarea Componentei inițiale a planului de selecție și a Scrisorii de așteptări pentru procedura de selecție a administratorilor Societății ”Alba Iulia Transport Local” SRL;

*plângeri prealabile formulate împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 72/26.03.2026 privind înființarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate denumită „ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT ALBA”.

*plângeri prealabile formulate împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 71/26.03.2026 privind retragerea municipiului Alba Iulia din Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local.

Sunt în pregătire proiecte de hotărâri privind respingerea tuturor acestor plângeri prealabile.

Aceste proiecte de hotărări vor fi supuse votului aleșilor locali albaiulieni cel mai probabil în ședința ordinară din 28 mai 2026 a Consiliului Local Alba Iulia.

foto – ședință a Consiliului Local Alba Iulia (arhivă; cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

INCENDIU într-un sat din comuna Horea: O anexă gospodărească a luat foc. Pompierii din Câmpeni intervin cu două autospeciale

Bogdan Ilea

Publicat

acum 22 de minute

în

20 mai 2026

De

INCENDIU într-un sat din comuna Horea: O anexă gospodărească a luat foc. Pompierii din Câmpeni intervin cu două autospeciale  O anexă gospodărească din satul Fericet, comuna Horea, a fost cuprinsă de flăcări, astăzi 19 mai 2026. Pompierii din Câmpeni intervin cu două autospeciale pentru stingerea incendiului. Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Câmpeni intervine pentru […]

Citește mai mult

Curier Județean

Necesarul de hrană din 2026 pentru câinii din adăpostul public al municipiului Alba Iulia, asigurat

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

20 mai 2026

De

Necesarul de hrană din 2026 pentru câinii din adăpostul public al municipiului Alba Iulia, asigurat Primăria Alba Iulia a achiziționat, luni, 18 mai 2026, hrană pentru câinii din adăpostul public al orașului. Valoarea achiziției directe este de 56.866 de lei (echivalentul a peste 11.000 de euro), fără TVA. Hrana urmează să fie furnizată de o […]

Citește mai mult

Curier Județean

Angajații unei primării de comună-model din Alba renunță la sporurile pentru proiectele europene. Primar: „E o formă de solidaritate la nivelul comunității”

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

20 mai 2026

De

Angajații unei primării de comună-model din Alba renunță la sporurile pentru proiectele europene. Primar: „E o formă de solidaritate la nivelul comunității” Angajații Primăriei Ciugud renunță la sporurile pentru proiectele europene.  „România trece printr-o perioadă provocatoare, iar situația economică ne obligă pe toți să dăm dovadă de responsabilitate și să reducem costurile. Așa cum mediul […]

Citește mai mult