Val de plângeri prealabile față de decizii ale Consiliului Local Alba Iulia: Ce se contestă

Consiliul Local Alba Iulia se confruntă cu un val de plângeri prealabile față de decizii anterioare ale legislativului local.

Lista plângerilor prealabile în cauză cuprinde:

*plângere prealabilă formulată de doamna Bugaleti Zorzoană Ana Maria referitoare la revocarea Hotărârii nr. 403/2025 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenziile aplicabile în anul 2026 adoptată de Consiliul local al municipiului Alba Iulia;

*plângere prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 102/26.03.2026 privind aprobarea Componentei inițiale a planului de selecție și a Scrisorii de așteptări pentru procedura de selecție a administratorilor Societății ”Alba Iulia Transport Local” SRL;

*plângeri prealabile formulate împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 72/26.03.2026 privind înființarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de transport public local prin curse regulate denumită „ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT ALBA”.

*plângeri prealabile formulate împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 71/26.03.2026 privind retragerea municipiului Alba Iulia din Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local.

Sunt în pregătire proiecte de hotărâri privind respingerea tuturor acestor plângeri prealabile.

Aceste proiecte de hotărări vor fi supuse votului aleșilor locali albaiulieni cel mai probabil în ședința ordinară din 28 mai 2026 a Consiliului Local Alba Iulia.

