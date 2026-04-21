27 – 28 aprilie 2026 | Creșe din Alba, închise pentru 48 de ore după ce furnizarea apei potabile o să fie oprită în mai multe cartiere din oraș

Creșele din cartierele Partoș, Ampoi I,II și III vor fi închise în data de 27 și 28.04.2026 din cauza unor lucrări SC APA CTTA SA ALBA, preconizate să dureze aproximativ 48 de ore.

Având în vedere faptul că începând cu data de 27.04.2026, pe o perioadă de aproximativ 48 de ore, se sistează furnizarea apei potabile în Cartierele Partoș, Ampoi I,II și III, creșele vor fi închise în data de 27 și 28.04.2026, se arată într-un anunț făcut de Primăria Alba Iulia.

Reamintim că, locuitorii din mai multe zone ale municipiului Alba Iulia vor rămâne fără apă potabilă timp de aproximativ 48 de ore, începând de luni, 27 aprilie 2026, de la ora 00.00, ca urmare a unor lucrări programate de întreținere anunțate de SC APA CTTA SA ALBA.

Întreruperea va afecta numeroase străzi din mai multe zone și din cartierele vizate, printre care Bulevardul Republicii, Tudor Vladimirescu, Octavian Goga, Regina Maria, Mihai Eminescu, Avram Iancu, Calea Moților, Nicolae Bălcescu, Gheorghe Doja, Emil Racoviță, Victor Babeș, Ion Creangă, Ampoiului și Orizontului, dar și toate străzile incluse în cartierele Partoș și Bărăbanț, potrivit SC APA CTTA SA ALBA.

Comunicatul SC APA CTTA SA ALBA cu privire la sistarea apei potabile în mai multe cartiere din Alba

SC APA CTTA SA ALBA anunță consumatorii că, începând cu data de 27.04.2026, vor fi efectuate lucrări programate de întreținere la rețeaua de alimentare cu apă potabilă din municipiul Alba Iulia. Intervențiile sunt necesare pentru asigurarea funcționării în condiții optime a sistemului de alimentare cu apă și pentru menținerea calității serviciilor furnizate.

Pentru a diminua disconfortul consumatorilor, operatorul a mobilizat 5 echipe care vor lucra concomitent, astfel să poată fi realizate toate lucrările într-o singură etapă, care presupun înlocuirea mai multor vane și compensatoare, cât și înlocuirea unui tronson de aproximativ 6 m, conductă DN600 din beton cu alta din polietilenă.

Lucrările vor începe în data de 27.04.2026, ora 00.00, iar durata acestora este estimată la aproximativ 48 de ore, perioadă în care furnizarea apei potabile va fi întreruptă. Vă recomandăm să vă asigurați rezervele necesare de apă pe durata intervenției:

Cartier: Partoș

Cartier Centru, străzile: Livezii, T. Vladimirescu, Grădini, Elena Văcărescu, Costache Negruzzi, Camil Ressu, Mihail Kogălniceanu, Reteag, Ionel Pop, Gheorghe Doja, Oituz, Petru Dobra, Morii, Mărășești, Ioan Buteanu, Simion Balint, București, Andrei Mureșanu, Barbu Lăutaru, Lipoveni, Pictor S. Henția, Mărăști, Regina Maria, Mihai Eminescu, George Coșbuc, Trandafirilor, Augustin Bena, Florilor, Tribunalului, Primăverii, Teilor, Piața Iuliu Maniu, Călărașilor, Avram Iancu, Libertății, Simion Bărnuțiu, Olteniei, Ion Arion, Plevnei, Iașilor, Crișanei, Siretului, Moldovei, Dobrogei, Maramureșului, Bulevardul Încoronării, tronson Octavian Goga – Gară, Banatului, Viilor, Bulevardul Ferdinand I, Take Ionescu, Octavian Goga, Decebal, Miron Costin, Dimitrie Cantemir, Traian, Munteniei, Lucian Blega, Basarabiei, Mihai Viteazu, Piața Națiunii, Nicolae Titulescu, Nicolae Bălcescu, Bucovinei, Calea Moților, tronson Nicolae Bălcescu – T. Vladimirescu, Avram Iancu, Piața Iuliu Maniu, Petru Dobra, Doinei, Vasile Alecsandri, Henri Coandă, Anghel Saligny, Gheorghe Șincai, Samuel Micu, Craivei, Rodnei, Negoiu, Lacului, Muzicanților, Ioan Budai Deleanu, Plopilor, Almașului, Arinilor, Heleșteului, Pârâul Hentei, Bulevardul Republicii, tronson Vasile Alecsandri – T. Vladimirescu

Cartier Ampoi I, II, III, străzile: Emil Racoviță, Lupeni, Victor Babeș, Istoric Ion Berciu, Nina Cassian, Barbu Ștefănescu Delavrancea, Alexandru Vlahuță, Dimitrie Bolintineanu, Petre Ispirescu, Alexandru Odobescu, Cenade, Ipotești, Rășinari, Simion Mândrescu, Șiria, Humulești, Grigore Antipa, Arieșului, Ion Creangă, Jules Verne, Anton Pann, Panait Istrati, Constantin Daicoviciu, Alexandru Macedonski, Ampoiului, Orizontului, Tudor Vladimirescu, Bulevardul Republicii, tronson Vasile Alecsandri – Tudor Vladimirescu

Cartier Bărăbanț

De asemenea, este posibil ca la reluarea furnizării apei potabile să existe depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care sfătuim consumatorii să folosească apa numai în scop menajer.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care acestea apar, pot fi semnalate la numărul unic Call Center 0377 900 400, program luni – joi 08.00 – 16.30, vineri 08.00 – 14.00, iar în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia, la numerele de telefon 0258 810 463, în vederea intervenției.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat, se arată în comunicatul celor de la SC APA CTTA SA.

