Cât va costa transportul pe ruta Bistra-Câmpeni-Alba Iulia și retur după „ajustarea” tarifelor: Care sunt propunerile de prețuri
Cât va costa transportul pe ruta Bistra-Câmpeni-Alba Iulia și retur după „ajustarea” tarifelor: Care sunt propunerile de prețuri
Consiliul Județean Alba a pus recent în consultare publică un proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT – Judeţul Alba, practicate de către operatorul de transport rutier SAMFLORA IMPEX PROD SRL, pe traseul cod 01: Bistra-Câmpeni-Alba Iulia.
Tarifele de călătorie propuse au fost stabilite în baza Indicelui Prețurilor de Consum (ICP) calculat pentru perioada octombrie 2023-septembrie 2026 (perioada corespunzătoare precedentei aprobări și luna celui mai recent indice publicat de Institutul Național de Statistică, care este de 121,86) și vor fi utilizate de către operatorul de transport rutier SAMFLORA IMPEX PROD SRL începând cu data intrării în vigoare a hotărârii al cărei proiect este momentan în consultare publică.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 41/26 ianuarie 2023 a fost actualizată documentația de atribuire a Contractului de delegare a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT – Judeţul Alba, pentru loturile/traseele rămase neatribuite în urma desfășurării procedurilor de achiziție – Licitaţie deschisă derulate prin intermediul SEAP.
În cadrul procedurii de atribuire au fost stabilite mai multe oferte câştigătoare depuse de către operatorii de transport rutier, printre care și oferta depusă de către Samflora Impex Prod SRL, pentru traseul cod 01: Bistra-Câmpeni-Alba Iulia.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 312/19 octombrie 2023, a fost aprobată atribuirea licenţelor de traseu, pentru operatorii de transport rutier ale căror oferte au fost stabilite câştigătoare în cadrul procedurii de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT – Judeţul Alba şi stabilirea tarifelor de călătorie practicate de către aceştia.
Prin hotărârea susmenționată, a fost aprobată atribuirea licenței de traseu și pentru traseul cod 01: Bistra-Câmpeni-Alba Iulia, atribuit operatorului de transport SAMFLORA IMPEX PROD SRL, cu valabilitate de la data de 1 ianuarie 2024 și au fost stabilite tarifele de călătorie practicate pe acest traseu.
În consecință, UAT Judeţul Alba a încheiat cu operatorul de transport rutier de persoane SAMFLORA IMPEX PROD SRL Contract de delegare a gestiunii serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Judeţul Alba, pe traseul susmenționat, operatorul practicând tarifele de călătorie aprobate de Consiliul Județean Alba.
La data de 4 noiembrie 2026, operatorul de transport rutier SAMFLORA IMPEX PROD SRL a depus la registratura Consiliului Județean Alba cererea nr.357/27.10.2026, prin care solicită ajustarea tarifelor de călătorie pentru acest traseu.
Modalitatea de stabilire, ajustare și modificare a tarifelor de călătorie este prevăzută și în Contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT-Județul Alba, încheiate între UAT-Județul Alba și operatorii de transport rutier prestatori ai serviciului, se arată în referatul de aprobare a proiectului de hotărâre.
Propunerile de tarife „ajustate” pot fi văzute AICI.
foto – cu rol ilustrativ
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