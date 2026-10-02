Curier Județean

Foto | Reabilitarea bisericii reformate din Rădești: Cadre metalice montate în vederea consolidării turnului. În ce stadiu au ajuns lucrările

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Reabilitarea bisericii reformate din Rădești: Cadre metalice montate în vederea consolidării turnului. În ce stadiu au ajuns lucrările

Reabilitarea bisericii reformate din Rădești continuă în cadrul subprogramului „Restaurare II” al Institutului Național al Patrimoniului, finanțat prin Timbrul Monumentelor Istorice, respectiv cu sprijinul Fundației Teleki László în cadrul Programului Rómer Flóris.

Petrecerea Divorțaților

În vederea consolidării turnului, au fost montate două cadre metalice, solidarizate prin toroane, amplasați în colțurile turnului.

Cadrul superior este așezat pe coronamentul zidăriei, iar cadrul inferior la nivelul celui de-al doilea etaj al turnului.

De asemenea, a fost montat buiandrugul metalic de deasupra accesului vestic.

Lucrările de restaurare a pietrei au continuat prin completarea pietrelor deteriorate. Pentru lazurarea suprafețelor zidăriei au fost realizate probe de culoare.

Biserica a fost construită în a doua jumătate a secolului al XIII-lea.Este considerată unul dintre monumentele reprezentative ale arhitecturii romanice rurale de pe valea Mureșului.

Edificiul ăstrează elemente arhitecturale originale din perioada medievală. Biserica trecut prin transformări și intervenții succesive, inclusiv în secolele XVII–XIX.

sursa: Planus BBM

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