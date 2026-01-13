Cât costă să fii student în România. Mai mult de jumătate din bani vin de la părinți
Cât costă să fii student în România. Mai mult de jumătate din bani vin de la părinți
Un student are nevoie de cel puţin 2.027,99 lei în fiecare lună pentru a se susţine la studii, arată o analiză realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).
Peste 50% din această sumă este asigurată de părinţi, în timp ce Guvernul este acuzat că, prin măsurile de austeritate, a exclus 44.000 de studenţi de la bursa socială. Studenții, care încă mai primesc bursă, încasează 925 de lei.
Citește și: Vouchere de vacanță 2026 | Valoarea voucherelor de vacanță pentru bugetari rămâne la 800 de lei
,,Anul 2025 a marcat începutul austerității în educație, anul tăierii fondului de burse cu aproximativ 52%, lăsând peste 40.000 de beneficiari fără sprijin, anul limitării reducerii de 90% a studenților la transportul feroviar de la toate rutele la ruta centru universitar – domiciliu, anul în care studenții de la învățământul cu taxă au devenit neeligibili pentru burse și în care statul acordă subvenții doar pentru 9 luni din cele 12.
În ciuda multiplelor poziții adoptate de către ANOSR, în calitate de reprezentantul legitim al tuturor studenților din România, poziții în care au fost enumerate numeroasele motive pentru care tăierile în educație trebuie oprite, Guvernul României continuă în aceeași manieră, existând în spațiul public discuții legate inclusiv de diminuarea cifrei de școlarizare din învățământul superior și reducerea finanțării universităților”, transmite ANOSR.
Ce cheltuieli lunare are un student
Analiză care fundamentează cheltuielile relevă că un student are nevoie de cel puțin 2.027,99 lei în fiecare lună, având următoarele categorii de cheltuieli și sume minime acordate în acest sens:
- masă – 1.071,00 lei
- cazare – 454,00 lei
- materiale de studiu – 68 lei
- transport local – 11,99 lei
- îmbrăcăminte și încălțăminte – 234,00 lei
- produse de uz casnic și igienă personală – 189,00 lei
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Atac asupra ministrului Radu Miruță după ultimele declarații: „Să îl detașăm pe noul Rambo de la Apărare în Groenlanda!”
Atac asupra ministrului Radu Miruță după ultimele declarații: „Să îl detașăm pe noul Rambo de la Apărare în Groenlanda!” Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor (PSD), îl atacă dur pe actualul șef al ministerului, Radu Miruță, după ultimele declarații ale acestuia din urmă. . „Să îl detașăm pe noul Rambo de la Apărare în Groenlanda”, […]
Ilie Bolojan urmează să preia interimatul la Ministerul Educației. Anunțul făcut de Guvern
Ilie Bolojan urmează să preia interimatul la Ministerul Educației. Anunțul făcut de Guvern Premierul Ilie Bolojan va asigura, cu titlu interimar, conducerea Ministerului Educației, potrivit unui comunicat oficial al Guvernului. Astfel, după 22 zile de când Daniel David și-a anunțat demisia, ministerul urmează să aibă un nou șef. „Premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui României, […]
Titluri de stat TEZAUR 2026: Cum pot investi persoanele fizice de la 1 leu, cu dobânzi de până la 7,4%
Titluri de stat TEZAUR 2026: Cum pot investi persoanele fizice de la 1 leu, cu dobânzi de până la 7,4% Ministerul Finanțelor a anunțat luni, 12 ianaurie 2026, lansarea primei ediții din acest an a programului de titluri de stat TEZAUR, destinat persoanelor fizice. Astfel, în perioada 12 ianuarie – 6 februarie 2026, românii pot […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cât costă să fii student în România. Mai mult de jumătate din bani vin de la părinți
Cât costă să fii student în România. Mai mult de jumătate din bani vin de la părinți Un student are...
Atac asupra ministrului Radu Miruță după ultimele declarații: „Să îl detașăm pe noul Rambo de la Apărare în Groenlanda!”
Atac asupra ministrului Radu Miruță după ultimele declarații: „Să îl detașăm pe noul Rambo de la Apărare în Groenlanda!” Fostul...
Știrea Zilei
VIDEO | Sera de plante exotice din Alba Iulia: Nea Nelu crește banane, portocale și papaya la -10 grade Celsius: „Fiecare are nevoie de atenție”. Pasiunea îl costă și 1.000 lei pe lună
Sera de plante exotice din Alba Iulia: Nea Nelu crește banane, portocale și papaya la -10 grade Celsius: „Fiecare are...
FOTO | O tânără moață, vis implinit după finalizarea studiilor: A ajuns polițistă chiar în locurile natale
O tânără moață, vis implinit după finalizarea studiilor: A ajuns polițistă chiar în locurile natale Născută și crescută în inima...
Curier Județean
Gestionarea câinilor fără stăpân din Sebeș: Licitație de peste 900.000 de lei pentru delegarea serviciului
Gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Sebeș: Licitație pentru delegarea serviciului Primăria Sebeș a lansat recent în Sistemul Electronic de...
Trafic rutier oprit pe DN74, în zona Bucium Cerbu. Un copac s-a prăbușit pe carosabil din cauza ninsorii abundente
Trafic rutier oprit pe DN74, în zona Bucium Cerbu. Un copac s-a prăbușit pe carosabil din cauza ninsorii abundente Traficul...
Politică Administrație
Comunicat de presă | PSD Alba: Unde a dispărut Ion Dumitrel? Nu are curajul să apere comunitățile din Alba, cărora Ilie Bolojan vrea să le ia din bugetele de investiții
PSD Alba: Unde a dispărut Ion Dumitrel? Nu are curajul să apere comunitățile din Alba, cărora Ilie Bolojan vrea să...
Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, despre acordul UE-Mercosur: „Agricultura europeană, implicit cea românească, nu are nevoie doar de compensații, ci de garanții ferme”
Victor Negrescu: „Agricultura europeană, implicit cea românească, nu are nevoie doar de compensații, ci de garanții ferme” Europa poate fi...
Opinii Comentarii
13 ianuarie: Ziua Îndeplinirii Visurilor
13 ianuarie: Ziua Îndeplinirii Visurilor 13 ianuarie este Ziua Îndeplinirii Visurilor. Dacă ați întârziat să vă îndepliniți visele, aceasta este...
Valoarea punctului de referință pentru pensii în anul 2026 rămâne neschimbată. Se vor indexa pensiile începând cu anul 2027?
Valoarea punctului de referință pentru pensii în anul 2026 rămâne neschimbată. Se vor indexa pensiile începând cu anul 2027? Punctul...