Cât costă să fii student în România. Mai mult de jumătate din bani vin de la părinți

Un student are nevoie de cel puţin 2.027,99 lei în fiecare lună pentru a se susţine la studii, arată o analiză realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR).

Peste 50% din această sumă este asigurată de părinţi, în timp ce Guvernul este acuzat că, prin măsurile de austeritate, a exclus 44.000 de studenţi de la bursa socială. Studenții, care încă mai primesc bursă, încasează 925 de lei.

,,Anul 2025 a marcat începutul austerității în educație, anul tăierii fondului de burse cu aproximativ 52%, lăsând peste 40.000 de beneficiari fără sprijin, anul limitării reducerii de 90% a studenților la transportul feroviar de la toate rutele la ruta centru universitar – domiciliu, anul în care studenții de la învățământul cu taxă au devenit neeligibili pentru burse și în care statul acordă subvenții doar pentru 9 luni din cele 12.

În ciuda multiplelor poziții adoptate de către ANOSR, în calitate de reprezentantul legitim al tuturor studenților din România, poziții în care au fost enumerate numeroasele motive pentru care tăierile în educație trebuie oprite, Guvernul României continuă în aceeași manieră, existând în spațiul public discuții legate inclusiv de diminuarea cifrei de școlarizare din învățământul superior și reducerea finanțării universităților”, transmite ANOSR.

Ce cheltuieli lunare are un student

Analiză care fundamentează cheltuielile relevă că un student are nevoie de cel puțin 2.027,99 lei în fiecare lună, având următoarele categorii de cheltuieli și sume minime acordate în acest sens:

masă – 1.071,00 lei

cazare – 454,00 lei

materiale de studiu – 68 lei

transport local – 11,99 lei

îmbrăcăminte și încălțăminte – 234,00 lei

produse de uz casnic și igienă personală – 189,00 lei

