Actualitate

Cât costă să fii student în România. Mai mult de jumătate din bani vin de la părinți

Bogdan Ilea

Publicat

acum 14 minute

în

De

Cât costă să fii student în România. Mai mult de jumătate din bani vin de la părinți

Un student are nevoie de cel puţin 2.027,99 lei în fiecare lună pentru a se susţine la studii, arată o analiză realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR). 

Peste 50% din această sumă este asigurată de părinţi, în timp ce Guvernul este acuzat că, prin măsurile de austeritate, a exclus 44.000 de studenţi de la bursa socială. Studenții, care încă mai primesc bursă, încasează 925 de lei.

Citește și: Vouchere de vacanță 2026 | Valoarea voucherelor de vacanță pentru bugetari rămâne la 800 de lei

,,Anul 2025 a marcat începutul austerității în educație, anul tăierii fondului de burse cu aproximativ 52%, lăsând peste 40.000 de beneficiari fără sprijin, anul limitării reducerii de 90% a studenților la transportul feroviar de la toate rutele la ruta centru universitar – domiciliu, anul în care studenții de la învățământul cu taxă au devenit neeligibili pentru burse și în care statul acordă subvenții doar pentru 9 luni din cele 12. 

În ciuda multiplelor poziții adoptate de către ANOSR, în calitate de reprezentantul legitim al tuturor studenților din România, poziții în care au fost enumerate numeroasele motive pentru care tăierile în educație trebuie oprite, Guvernul României continuă în aceeași manieră, existând în spațiul public discuții legate inclusiv de diminuarea cifrei de școlarizare din învățământul superior și reducerea finanțării universităților”, transmite ANOSR.

Ce cheltuieli lunare are un student

Analiză care fundamentează cheltuielile relevă că un student are nevoie de cel puțin 2.027,99 lei în fiecare lună, având următoarele categorii de cheltuieli și sume minime acordate în acest sens:

  • masă – 1.071,00 lei
  • cazare – 454,00 lei
  • materiale de studiu – 68 lei
  • transport local – 11,99 lei
  • îmbrăcăminte și încălțăminte – 234,00 lei
  • produse de uz casnic și igienă personală – 189,00 lei

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Atac asupra ministrului Radu Miruță după ultimele declarații: „Să îl detașăm pe noul Rambo de la Apărare în Groenlanda!”

Ioana Oprean

Publicat

acum 44 de minute

în

13 ianuarie 2026

De

Atac asupra ministrului Radu Miruță după ultimele declarații: „Să îl detașăm pe noul Rambo de la Apărare în Groenlanda!” Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor (PSD), îl atacă dur pe actualul șef al ministerului, Radu Miruță, după ultimele declarații ale acestuia din urmă.  . „Să îl detașăm pe noul Rambo de la Apărare în Groenlanda”, […]

Citește mai mult

Actualitate

Ilie Bolojan urmează să preia interimatul la Ministerul Educației. Anunțul făcut de Guvern

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

13 ianuarie 2026

De

Ilie Bolojan urmează să preia interimatul la Ministerul Educației. Anunțul făcut de Guvern Premierul Ilie Bolojan va asigura, cu titlu interimar, conducerea Ministerului Educației, potrivit unui comunicat oficial al Guvernului. Astfel, după 22 zile de când Daniel David și-a anunțat demisia, ministerul urmează să aibă un nou șef. „Premierul Ilie Bolojan a transmis președintelui României, […]

Citește mai mult

Actualitate

Titluri de stat TEZAUR 2026: Cum pot investi persoanele fizice de la 1 leu, cu dobânzi de până la 7,4%

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

13 ianuarie 2026

De

Titluri de stat TEZAUR 2026: Cum pot investi persoanele fizice de la 1 leu, cu dobânzi de până la 7,4% Ministerul Finanțelor a anunțat luni, 12 ianaurie 2026, lansarea primei ediții din acest an a programului de titluri de stat TEZAUR, destinat persoanelor fizice. Astfel, în perioada 12 ianuarie – 6 februarie 2026, românii pot […]

Citește mai mult