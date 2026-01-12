Vouchere de vacanță 2026 | Valoarea voucherelor de vacanță pentru bugetari rămâne la 800 de lei

Valoarea voucherelor de vacanță pentru bugetari rămâne la 800 de lei

Instituțiile publice vor putea acorda în 2026 vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei doar angajaților cu salarii de bază lunare mai mici sau egale cu 6.000 de lei, față de 2025, când limita era de 8.000 de lei.

Pe de altă parte, a fost eliminată condiția anterioară de utilizare a tichetelor pentru plata a cel mult 50% din contravaloarea pachetelor de servicii turistice achiziționate în valoare de cel puțin 1.600 de lei.

Astfel, anul acesta voucherele pot fi folosite integral, indiferent de costul serviciului cumpărat.

În sectorul public, tichetele de vacanță se dau în funcție de bugetele alocate și după consultarea reprezentanților salariaților sau sindicatelor.

Pentru instituțiile centrale și locale, Guvernul va stabili prin hotărâre modul de acordare, fără a reduce valoarea voucherelor stabilite anual.

În mediul privat, regulile au rămas neschimbate: angajații firmelor pot să primească vouchere de vacanță în limita a maximum șase salarii minime și nu există plafon de venit pentru acordarea acestora, precizează Rador Radio România.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI