Actualitate

Cât costă lemnele de foc în 2026, în România: Persoanele cu venituri reduse pot solicita ajutor financiar pentru încălzire

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Cât costă lemnele de foc în 2026, în România: Persoanele cu venituri reduse pot solicita ajutor financiar pentru încălzire

Cu toate că în unele regiuni din România temperaturile sunt încă deosebit de ridicate, omul gospodar își face iarna car și vara taie lemne. Că, până la urmă, mai e puţin şi vine frigul.

Petrecerea Divorțaților

Prețurile sunt mai mari decât anul trecut, ce-i drept. Dar nu e de mirare. Ce nu s-a scumpit? Ar fi fost chiar culmea ca lemnele de foc să fie ieftine. Dar, o veste bună: oamenii care nu au bani pot cere ajutor primăriilor pentru încălzire.

Citește și: Ajutorul de încălzire pentru iarna 2026–2027: Beneficiari, venituri, sume și documente nesesare. Care este termenul limită pentru depunerea cererii

Lemnele pentru iarnă reprezintă, pentru multe familii, o cheltuială de câteva mii de lei. Pentru o casă de aproximativ 100 m², necesarul este de 10–12 m³ de lemn, ceea ce înseamnă un cost de până la 4.500 de lei. Tocmai de aceea, multe persoane preferă să cumpere lemnele din timp, de teamă că prețurile vor crește.

La această sumă se adaugă însă și costurile pentru transport și, în unele cazuri, pentru tăierea lemnelor. Aşa ajung lemne de foc să devină un lux pentru mulţi.

Unde se găsesc cele mai ieftine lemne de foc

Prețurile diferă în funcție de zonă, de tipul de lemn, dar și de la cine alegem să îl cumpărăm. Cele mai mari prețuri practicate de comercianții privați sunt în sudul României, unde metrul cub poate ajunge la 700 de lei. În Moldova, dar și în județele Harghita, Covasna și Brașov, prețul ajunge la aproximativ 500 de lei pe metru cub. În aceleași județe găsim și cele mai mici prețuri pentru lemnul comercializat de Romsilva: 350 de lei metrul cub.

Familiile sau persoanele singure cu venituri reduse pot cere primăriilor ajutor financiar pentru încălzire. Pentru a-l putea obţine, venitul net lunar per membru de familie nu trebuie să depăşească 1.386 lei sau 2.053 de lei în cazul persoanelor singure.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

De când sunt obligatorii cauciucurile de iarnă: Ce amenzi riscă șoferii și ce trebuie să știi despre marcajele de pe anvelope

Ioana Oprean

Publicat

acum 58 de minute

în

12 octombrie 2026

De

De când sunt obligatorii cauciucurile de iarnă: Ce amenzi riscă șoferii și ce trebuie să știi despre marcajele de pe anvelope Legea din România nu stabilește o dată fixă calendaristică pentru montarea anvelopelor de iarnă, dar impune obligativitatea echipării autovehiculelor cu astfel de cauciucuri atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau […]

Citește mai mult

Actualitate

Dovleacul, mai mult decât o decorațiune de toamnă: De ce merită să ajungă în farfuria ta

Bogdan Ilea

Publicat

acum 11 ore

în

11 octombrie 2026

De

Dovleacul, mai mult decât o decorațiune de toamnă: De ce merită să ajungă în farfuria ta Mai bine cunoscut din piețele de octombrie și din felinarele de Halloween, dovleacul ascunde un profil nutrițional pe care puține legume îl pot egala la calorii atât de puține. Ce aduce în organism, cum îl gătești și cine trebuie […]

Citește mai mult

Actualitate

La câte zile libere plătite ai dreptul pentru nuntă, botez sau ca să te muți: Sunt zile pentru evenimente speciale scăzute din concediul de odihnă?

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 ore

în

11 octombrie 2026

De

La câte zile libere plătite ai dreptul pentru nuntă, botez sau ca să te muți: Sunt zile pentru evenimente speciale scăzute din concediul de odihnă? Evenimentele speciale din familie sau chiar o mutare pot însemna zile în care angajatul are nevoie să lipsească de la locul de muncă. Codul muncii prevede că, în cazul unor […]

Citește mai mult