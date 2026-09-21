Ajutorul de încălzire pentru iarna 2026–2027: Beneficiari, venituri, sume și documente nesesare. Care este termenul limită pentru depunerea cererii

Românii cu venituri reduse se pot deja pregăti pentru depunerea cererilor privind ajutorul pentru încălzirea locuinței în iarna 2026–2027. Sprijinul nu este acordat automat, chiar dacă solicitantul îndeplinește condițiile referitoare la venit.

Cererea și declarația pe propria răspundere trebuie depuse la primăria localității sau a sectorului în care se află locuința. Pentru ca ajutorul să fie acordat de la începutul sezonului rece, documentele se depun, de regulă, până la 15 octombrie.

Ajutorul acoperă o parte din costul încălzirii între 1 noiembrie și 31 martie. Separat, persoanele eligibile pot solicita suplimentul pentru energie, acordat pe tot parcursul anului.

Pragurile de venit pentru acordarea ajutorului

Potrivit Legii nr. 226/2021 privind consumatorul vulnerabil de energie, ajutorul pentru încălzire poate fi acordat:

-familiilor cu un venit mediu net lunar de cel mult 1.386 de lei pentru fiecare membru;

-persoanelor singure cu un venit net lunar de cel mult 2.053 de lei.

Nu este suficientă însă respectarea plafonului de venit. Solicitantul trebuie să declare componența familiei, toate veniturile realizate și bunurile mobile sau imobile deținute.

Primăria poate solicita documente justificative și informații de la alte instituții și poate efectua o anchetă socială. În cazul persoanelor care solicită ajutor pentru încălzirea cu energie electrică, ancheta socială este obligatorie, cu anumite excepții prevăzute de lege.

Compensația poate ajunge la 100%

Procentul suportat de stat scade pe măsură ce venitul solicitantului crește.

Compensația este stabilită astfel:

-100% pentru venituri de până la 200 de lei;

-90% pentru venituri între 200,1 și 320 de lei;

-80% pentru venituri între 320,1 și 440 de lei;

-70% pentru venituri între 440,1 și 560 de lei;

-60% pentru venituri între 560,1 și 680 de lei;

-50% pentru venituri între 680,1 și 920 de lei;

-40% pentru venituri între 920,1 și 1.040 de lei;

-30% pentru venituri între 1.040,1 și 1.160 de lei;

-20% pentru venituri între 1.160,1 și 1.280 de lei;

-10% pentru familiile cu venituri între 1.280,1 și 1.386 de lei pe membru;

-10% pentru persoanele singure cu venituri între 1.280,1 și 2.053 de lei.

Procentul nu se aplică direct întregii facturi, ci valorii de referință stabilite pentru fiecare sistem de încălzire. Ajutorul nu poate depăși consumul facturat.

Cât poate suporta statul

Legea stabilește următoarele valori de referință minime:

-250 de lei lunar pentru încălzirea cu gaze naturale;

-500 de lei lunar pentru încălzirea cu energie electrică;

-320 de lei lunar pentru combustibili solizi sau petrolieri.

Pentru energia termică furnizată în sistem centralizat, calculul se face în funcție de prețul local și de consumul stabilit în limitele prevăzute de lege.

O persoană eligibilă pentru compensarea de 100% nu primește obligatoriu 500 de lei în numerar dacă se încălzește electric. Sprijinul este limitat la consumul efectiv și, în cazul gazelor, energiei electrice sau termoficării, este decontat prin furnizor și apare în factură.

Pentru lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, plata se face beneficiarului, de regulă o singură dată pentru întregul sezon sau pentru lunile rămase.

Până la 70 de lei lunar prin suplimentul pentru energie

Ajutorul pentru încălzire nu trebuie confundat cu suplimentul pentru energie. Acesta din urmă se acordă lunar pe tot parcursul anului, nu doar între noiembrie și martie.

Cuantumurile stabilite de lege sunt:

-30 de lei lunar pentru energie electrică;

-10 lei lunar pentru gaze naturale;

-10 lei lunar pentru energie termică;

-20 de lei lunar pentru combustibili solizi sau petrolieri.

Sumele se pot cumula dacă în locuință sunt utilizate mai multe surse de energie. Dacă energia electrică este singura sursă folosită, suplimentul este de 70 de lei pe lună.

Suplimentul pentru gaze, electricitate și energie termică este plătit furnizorului, în limita consumului facturat. Cel pentru combustibili solizi sau petrolieri este achitat direct titularului.

Ajutorul pentru încălzire și suplimentul pentru energie pot fi solicitate printr-o singură cerere. Suplimentul poate fi cerut și separat.

Unde se depune cererea

Cererea și declarația pe propria răspundere se depun la primăria comunei, orașului, municipiului sau sectorului Bucureștiului în care se află locuința.

Autoritățile locale publică formularele și lista exactă a documentelor solicitate. În mod obișnuit, dosarul poate cuprinde:

-actele de identitate ale membrilor familiei;

-documente privind veniturile;

-actul care dovedește proprietatea sau dreptul de folosință asupra locuinței;

-o factură recentă sau datele furnizorului;

-documente privind bunurile deținute;

-alte acte cerute pentru verificarea situației declarate.

Solicitantul trebuie să indice sistemul principal folosit pentru încălzire. Ajutorul pentru sezonul rece se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire.

Ce se întâmplă dacă cererea este depusă mai târziu

Termenul de 15 octombrie este cel folosit, de regulă, pentru acordarea dreptului de la începutul sezonului rece. Persoanele care devin eligibile ulterior pot solicita ajutorul și după această dată.

Dacă documentele sunt depuse până pe data de 20 a unei luni din sezonul rece, dreptul se acordă începând cu luna respectivă. Pentru cererile depuse după data de 20, ajutorul începe din luna următoare.

Beneficiarul trebuie să anunțe primăria în termen de cinci zile dacă se modifică veniturile sau componența familiei. În caz contrar, ajutorul poate fi oprit, iar sumele încasate necuvenit pot fi recuperate.

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